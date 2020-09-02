Принц Гарри и Меган Маркл будут снимать сериалы

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетнее соглашение со стриминговым сервисом Netflix. Об этом сообщает The New York Times.
Пара будет создавать фильмы, сериалы и семейные программы.
«Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который информирует, но также дает надежду, Как молодые родители мы понимаем, как важно создание вдохновляющих семейных шоу», — заявили принц Гарри и Меган Маркл.
Известно, что на данный момент супруги уже работают над тематическим мультсериалом. Сколько будет платить им стриминговый сервис, пока неизвестно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Меган Маркл может вернуться в кино.