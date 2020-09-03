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Создатели «Игры престолов» снимут новый сериал 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Создатели «Игры престолов» снимут новый сериал
Фото: AP Photo / Evan Agostini/Invision/
Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс снимут сериал для Netflix на основе китайской фантастической трилогии "Задача трех тел", сообщает Fox News.
Автор произведения — Лю Цысинь. В нем рассказывается о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией.
Сами сценаристы в пресс-релизе назвали эту книгу самой амбициозной научной фантастикой, которую им доводилось читать.

"Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной. Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана", — заявили Бениофф и Уайс.

Еще одним сценаристом проекта станет Алкесандр Ву ("Террор").
Автор книги также будет следить за производством ленты как консультант.
"Я с большим уважением отношусь к креативной команде, которая займется адаптацией "Задачи трех тел" для телеэкрана", — заявил Цысинь.
В августе 2019 сценаристы "Игры престолов" заключили с Netflix контракт якобы на сумму в 200 миллионов долларов, что будут производить контент исключительно для стримингового сервиса.
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Комментарии
Сериалы , Игра престолов , Дэвид Бениофф , Netflix , Fox News
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