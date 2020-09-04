5 новых сериалов недели 

Каждую неделю на экраны выходят десятки новых сериалов, в многообразии которых легко потеряться. Мы в WMJ.ru решили упростить тебе задачу и отобрали пятерку самых интересных новинок недели, которые разнообразят выходные.

«Вдали», 4 сентября на Netflix

В центре сюжета история астронавта Эммы Логан ( Хилари Суонк ) которая вынуждена оставить мужа и дочь ради важной миссии — в составе международной команды она готовится к самому сложному в своей жизни полету в космос.

Кажется, что последнее время в кино и на телевидении становится все больше сюжетов, посвященных именно женщинам-космонавтам (взять, к примеру, недавние «Проксиму» с Евой Грин и «Люси в небесах» с Натали Портман ). Хотя мода на подобные истории зародилась если не во время выхода канонического «Контакта» с Джоди Фостер , то уж точно в первой половине десятых, когда на экраны вышли «За пределами» с Холли Берри и «Гравитация» Сандрой Баллок . Все эти сюжеты по-разному рассматривают космические миссии астронавтов, наделяя их метафизической призмой, через которую путешествие в космос выглядит главным проектом человеческой расы. Для женщин-космонавтов эта работа еще и сопряжена с личными большими ставками: как матери, они оставляют без присмотра на Земле своих потомков, которые могут в будущем не оценить эту высокую жертву.

Netflix также сделал многослойный проект о поиске себя в безграничном космосе, но авторов шоу в первую очередь хочется поблагодарить за долгожданное возвращение на экраны Хилари Суонк. После длительного перерыва в карьере актриса возвращается на экраны в полной боевой готовности напомнить, что две премии «Оскар» были получены ею не просто так.

«Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак», с 6 сентября на Starz

Кадр из сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»

Сюжет сериала вращается вокруг главного героя по имени Тарик. Молодой человек из непростой семьи будет искать себя в живых локациях опасного города, который никогда не спит. Постепенно Тарика стали преследовать не только призраки его прошлого, но и вполне реальные враги семьи, жаждущие пролить новую кровь.

«Успеть за две недели», со 2 сентября на SkyOne

Ким Ноукс выросла в глуши. От цивилизации ее увезла мама после гибели мужа, чья смерть остается загадкой даже для близких родственников. Ким обладает всеми навыками выживания в дикой природе, которые пригодятся ей в совсем других обстоятельствах, — после прогулки на могилу отца девушка попадает в водоворот опасных событий. У нее на руках оказывается сумка, под завязку набитая крадеными деньгами, а самой ей теперь предстоит скрываться не только от бандитов, но и от полиции.

«Успеть за две недели» — криминальная комедия с яркими актерскими ролями от звезды «Дряни» Сиан Клиффорд и звезды «Игры престолов» Мэйси Уильямс, для которой это первая большая роль на телевидении после окончания фэнтезийной драмы HBO.

«Воспитанные волками», с 10 сентября на HBO Max

Сериал посвящен двум андроидам, которых называют просто: Мама и Папа (фактически как в недавнем «Колл-центре»). После разрушения Земли из-за великой войны эти андроиды адаптировали одну их колонизированных планет под своеобразный приют для воспитания человеческих детей. Однако вскоре оказывается, что даже в далеком будущем камнем преткновения для счастливой жизни людей остается религия — из-за разницы в убеждениях выжившие в колонии люди провоцируют новую войну.

Ридли Скотт отчасти продолжает начатую им в «Прометее» линию с созданием нового мира на земле и при этом снова использует фантастический сюжет как повод для разговора о боге и человеке. Режиссеру не важно, мечтают ли его андроиды об электроовцах, но к лучшей жизни, в его представлении, они точно стремятся.

«Молодой Валландер», 3 сентября на Netflix

После окончания полицейской академии молодой детектив Валландер берется за расследование жестокого преступления, не догадываясь, как это дело изменит всю его жизнь.