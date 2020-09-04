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Стоит ли смотреть новый сериал с Бортич и Чадовым 

Мира Маркина 7 часов назад
Стоит ли смотреть новый сериал с Бортич и Чадовым
Фото: Кадр из сериала "игра на выживание"
В конце августа на канале ТНТ и стриминговом сервисе Premier вышел новый сериал Карена Оганесяна "Игра на выживание" с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым в главных ролях. О чем этот проект и стоит ли его смотреть, разбирался "Рамблер".

Сюжет

Чадов и Бортич в роли самих себя приезжают в сибирскую тайгу на съемки реалити-шоу "Выживший". Участникам предстоит разделиться на две команды и побороться за один миллион евро. Деньги достанутся человеку, который сможет пройти все испытания и остаться до конца. Поначалу игра кажется заманчивой, но уже после первого дня вокруг начинают происходить жуткие события.

Герои

Один из очевидных плюсов сериала — разнообразие персонажей. Сюжет позволяет собрать в одном месте людей, которые в реальной жизни никогда бы не встретились. Здесь и пенсионер Семен, и спортсменка Виктория, и бухгалтер Елена, и боец ММА Сергей, и, конечно, актеры — Чадов и Бортич. Чтобы прийти к победе, люди, которых не объединяет ничего кроме загадочной игры, должны проявить все свои самые яркие качества. Вот только они не всегда положительные.

Клише

Ни для кого не секрет, что грамотно продуманные персонажи не могут быть либо исключительно добрыми, либо исключительно злыми. В характере каждого человека есть полутона, но, увы, создатели сериала не обращают на эти полутона внимания. Так, боец ММА показан нарочито высокомерным, он постоянно пытается командовать другими участниками. Тем временем модель не стесняется прилюдно оголяться и уверена, что мужчин нужно "правильно попросить".
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Комментарии 5
Сериалы , Выживший , Выжить , Выжившая , Игра на выживание , Выжившие , Алексей Чадов , Карен Оганесян , Александра Бортич
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