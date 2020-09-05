Главные сериалы сентября 

Первая половина 2020-го в индустрии сериалов ознаменовалась переносом многих премьер — пандемия коронавируса не дала завершить съемки и затормозила финальные стадии проектов. Тем богаче на релизы получилась осень: зрителей ждет мрачный сай-фай-сериал от Ридли Скотта , долгожданная новая часть «Фарго» , продолжение «Пацанов» и многое другое. «Лента.ру» исследовала все новинки сентября и собрала наиболее интересные в ежемесячную подборку.

«Воспитанные волками»

Последние фантастические фильмы Ридли Скотта из серии «Чужих», «Прометей» «Чужой: Завет» оказались околорелигиозными рассуждениями о человеческой природе через призму андроидовского искусственного интеллекта. Видимо, с темой взаимоотношений робота и человека режиссер не закончил — его новый проект «Воспитанные волками» рассказывает о колонии на далекой планете, возглавляемой двумя андроидами, Матерью ( Аманда Коллин ) и Отцом (Абубакар Салим). Их цель — вырастить, воспитать и уберечь от опасностей партию человеческих эмбрионов, однако по прошествии 12 лет из всего «выводка» у робо-семьи остается только один ребенок (колонизируемая планета оказалась не очень гостеприимной), а тут на Новую Землю еще и приземляется корабль, наполненный религиозными фанатиками во главе с воином Маркусом (звезда «Викингов» Трэвис Фиммел ). Шоураннером сериала выступил Аарон Гузиковский (сценарист «Пленниц» Денни Вильнева), а Ридли Скотт срежиссировал два первых эпизода и поучаствовал в разработке концепции фантастического мира — так что фанатам «Чужих» и «Бегущего по лезвию» «Воспитанные волками» к просмотру обязателен.

Премьера первых двух серий — 4 сентября на HBO Max.

Адаптация комиксов Гарта Энниса от создателя «Сверхъестественного» Эрика Крипке стала хитом после премьеры в июле 2019-го и закончилась на душераздирающем клиффхэнгере, заставив новоявленных фанатов мучиться целый год в ожидании продолжения. При не особо оригинальной концепции «сериала про плохих супергероев» «Пацаны» оказались гораздо более любопытным проектом, сатирой на селебрити-культуру Голливуда. Супергерои в шоу одновременно предстают суперзвездами со всеми вытекающими — их жизни контролируются целыми бригадами пиарщиков, поступки происходят с оглядкой на камеры журналистов, а подвиги нацелены на получение прибыли с мерча и многочисленных фильмов. Окруженные постоянным вниманием публики герои уже мнят себя богами, и в погоне за властью и деньгами оказываются плотно втянуты в международную политику, однако, как водится, на деле оказываются коррумпированы до мозга костей — и раскрыть на это глаза общественности берется подпольная группировка «пацанов». Правда, противостоять гигантской машине шоу-бизнеса оказывается не так-то просто — особенно учитывая, что ее возглавляют люди, способные летать и стрелять лазерами из глаз.

Первые две серии второго сезона «Пацанов» выйдут 5 сентября на Amazon Prime.

«Фарго»

Четвертая часть «Фарго» должна была выйти еще этой весной, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и премьера была отложена почти на полгода. Как водится, с очередным сезоном «эта реальная история» (с такой фразы начинается каждый эпизод «Фарго», сериала-антологии, вдохновленной одноименным фильмом братьев Коэн) разворачивается в новых декорациях с обновленным актерским составом. Четвертая часть отправит зрителей в Канзас-Сити середины прошлого столетия, в котором две криминальные семьи — мафиозный синдикат итальянских иммигрантов и банда афроамериканцев, бежавших в центральные Штаты от расовой сегрегации американского Юга, — устраивают войну за влияние. Сюжет несколько зеркален второму сезону «Фарго», однако, судя по трейлеру, новая часть собирается глубже окунуться в «боевую» составляющую классического гангстерского кинематографа, а также в актуальные и по сей день проблемы расизма. В роли главы криминальной афроамериканской семьи — Крис Рок

Первые два эпизода появятся на экранах 28 сентября на FX и Hulu.

«Мы те, кто мы есть»

Режиссер Лука Гуаданьино (ремейк «Суспирии», «Большой всплеск» ) представляет свой телевизионный дебют, в котором, как ранее в оскароносной гей-мелодраме «Назови меня своим именем» , показывает зрителю родную Италию. С романтической кинолентой сериал Гуаданьино связывает не только место действия — он тоже посвящен гомосексуальным подросткам на летних каникулах, а на фоне подростковой мелодрамы, как любит режиссер, разворачивается политическая борьба (скандальные президентские выборы в США 2016 года). В центре сюжета — 14-летние американцы, живущие на военной базе возле Венеции, их играют Джек Дилан Грейзер и Джордан Кристин Симон. В сериале также снялись Хлои Севиньи и Кид Куди.

Станет ли «Мы те, кто мы есть» ревизионистской работой Гуаданьино или же окажется чем-то совершенно новым — узнаем 15 сентября на HBO и Sky.

«Пен15»

«Пен15» — подростковая комедия, в которой этих самых подростков играют взрослые женщины, 33-летние Анна Конкл Майя Эрскин . Первая часть вышла в феврале 2019 года и оказалась на удивление удачной. Казалось бы, сериал не сможет целый сезон выезжать на том, что взрослые женщины ведут себя, как малолетние школьницы, но Конкл и Эрскин удалось не просто уморительно шутить на протяжении всех эпизодов — концепция шоу наталкивает на довольно серьезные мысли о том, как сильно глупости, происходящие с нами в детстве, влияют на формирование личности, ведь, как утверждают психологи, глубоко внутри каждый из нас остается ребенком. Актрисы, по своим же словам, играют самих себя в 13-летнем возрасте: героини открывают для себя мастурбацию, пускают слюни по одноклассникам (которых, к слову, играют дети), переживают гормональные всплески и половое созревание в ностальгических декорациях 2000-х годов.

Второй сезон будет разделен на две части по семь эпизодов, премьера первой — 19 сентября на Hulu, вторая выйдет только в 2021-м.

«Рэтчед»

Премьера — 19 сентября на Netflix

«Третий день»

Мистическая экспериментальная драма с Джудом Лоу Наоми Харрис в главных ролях во многом перекликается с психологическим хоррором «Солнцестояние» — сюжет ее вращается вокруг с виду идиллической жизни изолированной от внешнего мира коммуны на острове близ побережья Британии. Поселенцы проводят странные обряды, яро оберегают традиции и вообще ведут себя максимально мутно, однако их тайны не станут главной интригой «Третьего дня». Сериал, поделенный на части, будет состоять из шести серий и одного спектакля. Первые три эпизода (часть «Лето» ) вращаются вокруг Сэма (Лоу), который оказывается на острове в поисках покоя, но вместо этого начинает вновь переживать забытую травму, связанную с потерей близкого человека. Вторая часть, «Осень», будет представлять собой театральную постановку, транслируемую онлайн, — зрители смогут наблюдать за Лоу в прямом эфире. За ней идет «Зима» — последние три серии, в которых на первый план выступает уже персонаж Харрис, пытающийся разгадать загадки острова и его поселенцев.

Долгожданная премьера сериала, который должен был выйти еще в мае, — 15 сентября на HBO и Sky.

«Проснувшийся»

Афроамериканский карикатурист Киф ( Ламорн Моррис ) из Сан-Франциско держится подальше от политики: «Почему темнокожие в нашем обществе всегда должны занимать какую-то позицию?» Такой взгляд на жизнь ему, впрочем, придется пересмотреть, когда после весьма интенсивного столкновения с полицией вокруг распереживавшегося художника начнут оживать предметы (и рассказывать ему о политической повестке). В свете протестов движения Black Lives Matter, которые до сих пор гремят в Соединенных Штатах, «Проснувшийся» выглядит уже совсем не легкой комедией. Создателями шоу выступили Маршалл Тодд (сценарист фильма «Парикмахерская» с Айс Кьюбом) и карикатурист Кит Найт — на жизненном опыте последнего и основан «Проснувшийся».

Сериал о том, может ли художник оставаться вне политики, когда сама его личность политизируется обществом из-за цвета его кожи, выходит 10 сентября на Hulu.

«Утопия»

Пандемия коронавируса, протесты Black Lives Matter, надвигающиеся президентские выборы — идеальные условия для расцвета конспирологических теорий, которые в Штатах и в более спокойные времена собирают немало сторонников. На фоне массовой истерии весьма актуальным выглядит сериал «Утопия» от Amazon Prime, созданный по мотивам одноименного британского сериала. По сюжету, группа любителей комиксов обнаруживает культовое издание, «Утопию», на страницах которого рассказывается о реальных угрозах, с которыми в скором будущем столкнется человечество. Героев ждет традиционный комплект приключений конспирологических триллеров — преследование членами таинственной правительственной группировки, встреча с сошедшей со страниц комикса героиней (Саша Лейн) и, конечно же, спасение мира.

Премьера — 26 сентября на Amazon Prime.

«Успеть за две недели»

Если вы интересовались, чем звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс занимается после окончания фэнтезийной эпопеи, то ответ — продолжает играть опасных негодяек. Главная героиня «Успеть за две недели», юная Ким Ноукс, выросла вдали от цивилизации с матерью, обучившей ее всем необходимым навыкам выживания. Выросшая Ким решает выйти в мир и тут же попадает в переделку — в руках у нее оказывается сумка с крупной суммой денег, за которой охотятся бандиты и полиция. Сама же героиня жаждет найти и отомстить убийце своего отца. А в таких случаях, как заведено, навыки охоты на оленей только на руку.

Премьера комедийного сериала — 2 сентября на Sky One.

Эпичная космическая фантастика рассказывает об астронавтке Эмме Грин ( Хилари Суэнк ), которая возглавляет первый пилотируемый полет на Марс. Однако, едва достигнув Луны, героиня узнает, что в ее семье произошла беда — у ее супруга, оставшегося следить за двумя детьми, начинаются проблемы со здоровьем. Разрываемая чувством вины об оставленных родных и чувством долга перед страной и коллегами по миссии, Эмма все же продолжает полет — и о перипетиях, которые ждут ее на этом пути, можно будет узнать уже 5 сентября.

Премьера сериала состоится на Netflix.

«Правило Коми»

Премьера «Правила Коми» запланирована 28 сентября на Showtime, «Агенты хаоса» появятся на HBO 24-го числа.