Сарик Андреасян снимет сериал про Чикатило 

"Для меня это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko, — цитирует пресс-служба режиссера. — Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести".