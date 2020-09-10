Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Сарик Андреасян снимет сериал про Чикатило 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Сарик Андреасян снимет сериал про Чикатило
Фото: Игромания.ру
Режиссер Сарик Андреасян приступил к съемкам сериала "Чикатило. Явление зверя" о самом известном маньяке Советского Союза и расследовании его преступлений. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

"Для меня это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko, — цитирует пресс-служба режиссера. — Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести".

Исполнители главных ролей пока не известны.
Серийный убийца Андрей Чикатило в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.
ТАСС: последние новости
"Союзмультфильм" выпустит новый сериал "Союзмультфильм" выпустит новый сериал Бернар Вербер представил в ТАСС роман "С того света" Бернар Вербер представил в ТАСС роман "С того света" В "Царском селе" представили акустический спектакль-променад В "Царском селе" представили акустический спектакль-променад
Сериалы , Сарик Андреасян , Андрей Чикатило , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
«Что она творит»
«Что она творит»
Почему Негода не хочет вспоминать роман с Ефремовым
Почему Негода не хочет вспоминать роман с Ефремовым
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
02:31
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
Актеры
Как Александр Демьяненко стал Димой Гориным
44:00
Как Александр Демьяненко стал Димой Гориным
Фильмы Актеры
Кем стала Любовь Орлова для Георгия Юматова
26:26
Кем стала Любовь Орлова для Георгия Юматова
Актеры
Киноакадемики объяснили, кто уже не получит «Оскар»
00:55
Киноакадемики объяснили, кто уже не получит «Оскар»
Фильмы
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
03:41
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Актеры Сериалы
Что стало с малышом, сыгравшим внука в «Офицерах»
02:47
Что стало с малышом, сыгравшим внука в «Офицерах»
Актеры Фильмы
Как 16-летняя грузинка стала любимой актрисой СССР
26:17
Как 16-летняя грузинка стала любимой актрисой СССР
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение