7 сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью 

Джуд Лоу на диком острове, новый проект от создателей «Секса в большом городе» и долгожданный четвертый сезон «Короны»
"Вдали"
Космическая фантастика по прежнему остается на пике популярности. Новый сериал "Вдали" от Netflix рассказывает историю Эммы Грин — астронавта, которая в составе международной экспедиции отправляется на Марс, оставив на Земле мужа и дочь-подростка.
Главную роль исполнила актриса Хилари Суэнк, обладательница двух «Оскаров» и двух «Золотых глобусов». Создатели сериала обещают увлекательный сюжет и массу зрелищных спецэффектов.
"Третий день"
Если вы соскучились по Джуду Лоу, который после выхода "Нового папы", кажется, пропал с радаров, обратите внимание на сериал "Третий день". Мистическая история о загадочном острове, на который попадают главные герои, и их непростых отношениях с местными жителями. Отличный способ скоротать длинные осенние вечера, распутывая неоднозначные сюжетные линии.
"Мы те, кто мы есть"
Лука Гуаданьино, которого все мы знаем и любим за картины "Я это любовь", "Зови меня своим именем" и "Суспирия", решил попробовать себя в новом жанре. Этой осенью итальянский режиссер представит свой дебютный сериал "Мы те, кто мы есть".
Подростковая драма, о сложностях взросления, перипетиях в отношениях, дружбе и любви. Среди исполнителей главных ролей — Хлоя Севиньи, американский актер и музыкант Кид Кади и дочь Мартина Скорсезе Франческа.
"Сестра Рэтчед"
Райана Мерфи можно смело назвать одним из главных шоураннеров последних лет. После головокружительного успеха "Американской истории преступлений", "Позы" и "Голливуда", режиссер представит новый проект — приквел к событиям культового романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки".
Если главный герой Кизи — пациент психиатрической клиники, который устраивает бунт против управляющей всей системой медсестры, то сериал сосредоточен именно на личности медсестры Рэтчед.
По словам Мерфи, это история «об эволюции Рэтчед из обычной женщины в полноценного монстра». Каст поистине звездный — Сара Полсон, Шерон Стоун, Синтия Никсон и Джуди Дэвис.
"Эмили в Париже"
Еще одна премьера от режиссера с громким именем. Создатель легендарного "Секса в большом городе" Даррен Стар возвращается в сериальный мир с новым проектом "Эмили в Париже".
Главная героиня (ее сыграла Лили Колинз) переезжает из Чикаго в Париж, чтобы строить там карьеру маркетолога. Шумные вечеринки, бурные романы и, конечно, море стильных образов. Над костюмами для проекта работала Патрисия Филд — создательница культовых образов Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлот. Порция модного вдохновения и ностальгия по эпохе "Секса в большом городе" обеспечена.
"Неприлично богаты"
Если "Секс в большом городе" вы любите в первую очередь за актерский состав, этой осенью выходит новый проект с блистательной Ким Кэтролл в главной роли. Актриса исполнит роль состоятельной вдовы Маргарет Монро, которая после смерти мужа возглавила семейный телебизнес. Множество интриг, неожиданных поворотов сюжета и дизайнерских платьев. Абсолютный must see!
"Корона"
"Корона" — сериал не новый, но едва ли не самый долгожданный. Поздней осенью (дата пока неизвестна) нас ждет большое событие — премьера четвертого сезона одного из самых популярных телепроектов последних лет.
В этом сезоне мы увидим сразу двух знаковых героинь британской истории, которые ранее не появлялись в сериале — Маргарет Тэтчер (в исполнении Джиллиан Андерсон) и принцессу Диану, которую сыграла Эмма Корин. Если вы еще не видели этот киношедевр, скорее начинайте смотреть, чтобы увидеть предыдущие три сезона до выхода нового.