7 сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью 

Джуд Лоу на диком острове, новый проект от создателей «Секса в большом городе» и долгожданный четвертый сезон «Короны»

"Вдали"

Космическая фантастика по прежнему остается на пике популярности. Новый сериал "Вдали" от Netflix рассказывает историю Эммы Грин — астронавта, которая в составе международной экспедиции отправляется на Марс, оставив на Земле мужа и дочь-подростка.

Главную роль исполнила актриса Хилари Суэнк , обладательница двух «Оскаров» и двух «Золотых глобусов». Создатели сериала обещают увлекательный сюжет и массу зрелищных спецэффектов.

"Третий день"

Если вы соскучились по Джуду Лоу, который после выхода "Нового папы", кажется, пропал с радаров, обратите внимание на сериал "Третий день". Мистическая история о загадочном острове, на который попадают главные герои, и их непростых отношениях с местными жителями. Отличный способ скоротать длинные осенние вечера, распутывая неоднозначные сюжетные линии.

"Мы те, кто мы есть"

Лука Гуаданьино , которого все мы знаем и любим за картины "Я это любовь", "Зови меня своим именем" и "Суспирия" , решил попробовать себя в новом жанре. Этой осенью итальянский режиссер представит свой дебютный сериал "Мы те, кто мы есть".

Подростковая драма, о сложностях взросления, перипетиях в отношениях, дружбе и любви. Среди исполнителей главных ролей — Хлоя Севиньи , американский актер и музыкант Кид Кади и дочь Мартина Скорсезе Франческа.

"Сестра Рэтчед"

Если главный герой Кизи — пациент психиатрической клиники, который устраивает бунт против управляющей всей системой медсестры, то сериал сосредоточен именно на личности медсестры Рэтчед.

"Эмили в Париже"

Еще одна премьера от режиссера с громким именем. Создатель легендарного "Секса в большом городе" Даррен Стар возвращается в сериальный мир с новым проектом "Эмили в Париже".

Главная героиня (ее сыграла Лили Колинз) переезжает из Чикаго в Париж, чтобы строить там карьеру маркетолога. Шумные вечеринки, бурные романы и, конечно, море стильных образов. Над костюмами для проекта работала Патрисия Филд — создательница культовых образов Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлот. Порция модного вдохновения и ностальгия по эпохе "Секса в большом городе" обеспечена.

"Неприлично богаты"

Если "Секс в большом городе" вы любите в первую очередь за актерский состав, этой осенью выходит новый проект с блистательной Ким Кэтролл в главной роли. Актриса исполнит роль состоятельной вдовы Маргарет Монро, которая после смерти мужа возглавила семейный телебизнес. Множество интриг, неожиданных поворотов сюжета и дизайнерских платьев. Абсолютный must see!

"Корона"

"Корона" — сериал не новый, но едва ли не самый долгожданный. Поздней осенью (дата пока неизвестна) нас ждет большое событие — премьера четвертого сезона одного из самых популярных телепроектов последних лет.