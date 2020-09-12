Сериал с Ефремовым в главной роли переснимут 

Сериал «Вампиры средней полосы», в котором сыграл актер Михаил Ефремов , приговоренный к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП в Москве, переснимут. С таким предположением выступил артист Артем Ткаченко , также принявший участие в съемках, передает РИА Новости.

Ефремов сыграл в картине главную роль — деда Славы, предводителя вампиров, которые проживают в деревне под Смоленском. «Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — пояснил Ткаченко.

Премьера последнего фильма с участием Ефремова — «Процесс», снятого перед смертельной аварией, состоялась 9 сентября. Лента повествует о суде, который происходит в формате видеоконференции в Zoom. Ефремов играет роль адвоката.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала приговор.