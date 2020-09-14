8 сериалов о мрачном будущем 

Чаще всего будущее видится человечеству прекрасным и радостным: мы вылечим все болезни, научимся предотвращать катастрофы и отменим все войны. Но есть и те, кто не разделяет всеобщего оптимизма и придерживается альтернативной версии развития событий. Представляем вашему вниманию подборку сериалов о будущем, которое не задалось, хотя все так старались.

Дивный новый мир

Чудесное будущее наступило: в Новом Лондоне нет болезней, нет старости, потребление — это культ и смысл жизни, работа — в радость, все друг друга любят, много общаются, занимаются сексом, когда захотят и с кем захотят, детей рожать не надо, их вынашивает инкубатор, а если у вас плохое настроение, просто съешьте таблетку и все снова будет хорошо. Только почему это все не нравится чужаку Джону, попавшему в чудесный мир из диких земель за барьером?

Сотня

Девяносто семь лет назад ядерный апокалипсис уничтожил на Земле все живое. Горстка людей в этот момент находилась на космических кораблях, выжила, мечтала о том, чтобы вернуться и, конечно, столкнулась с проблемой перенаселения станции. Сотня подростков-преступников, осужденных за мелкие правонарушения, высылается на поверхность планеты, чтобы узнать, может ли человечество вернуться домой. Но, во-первых, в основном подростки хотят свободы, во-вторых, выясняется, что на Земле кто-то есть.

К жизни

Еще одно светлое будущее: мы победили старость и теперь можем жить вечно, а выглядеть при этом молодыми и прекрасными. Однако у этого блага есть своя темная сторона — люди в конце концов устают от бессмысленной жизни, и появляются подростки, которые, и 23 лет не прожив, выбирают самоубийство. Полицейский Дариус пытается выяснить, в чем причина.

Мир Дикого Запада

История об очень своеобразном парке развлечений: вы попадаете в реальность, очень похожую на мир Дикого Запада. Там все как положено — ковбои, салуны, веселые девицы. И вы можете творить в этом мире все, что взбредет в голову — никаких моральных ограничений, кроме тех, которые вы сами себе поставите. А все потому, что населяют этот парк роботы. Неотличимые от людей, но все же роботы. Их, вроде как, не жалко. Но однажды в них просыпается разум.

Рассказ служанки

В жестокой реальности «Рассказа служанки» у человечества проблемы с деторождением. Очень немногие женщины способны дать потомство, поэтому новое правительство изымает из общества фертильных гражданок и распределяет между семьями высокопоставленных чинов в качестве рабынь. В маленьком, очень ограниченном аду им предстоит провести всю жизнь.

Поток

Компьютеры и смартфоны людям больше не нужны, ведь у них есть «Поток», позволяющий управлять информацией просто силой мысли. Поток создает вокруг удивительный и прекрасный мир, помогает осуществлять мечты, хранит все ваши воспоминания, позволяет делиться друг с другом чувствами. Создатель этой технологии утверждает, что все данные надежно защищены, и много лет это неплохо работает. Но однажды найдется кто-нибудь, кому удастся взломать систему и получить неограниченный доступ к мозгам миллионов людей по всему миру.

Вспомни, что будет

На Земле случается странное — в один момент все люди теряют сознание ровно на две минуты семнадцать секунд и в это время видят свое будущее ровно через шесть месяцев. Кому-то нравится, что с ними будет, и они радостно ждут этого дня, кому-то категорически не нравится, и они надеются предотвратить это, а некоторые люди не видели ничего — и они в ужасе.

Черное зеркало

Британский мини-сериал, признанный одной из лучших современных антиутопий. Писатель-сатирик Чарли Брукер показывает нам свою версию недалекого будущего, где у прогресса есть и другая сторона. Где развитие технологий — путь к рабской зависимости от электронных гаджетов и неумолимый регресс общества и каждой отдельной личности в нем.

Humans, 2015−2018

В результате технологического прогресса и научных исследований ученые создали «синтов» — роботов, запрограммированных облегчить бытовую жизнь обычным людям. Люди и синты живут вместе, в обществе будущего это стало привычном делом. Центральными персонажами является семья, которая приобрела синта Аниту. Здесь вы не увидите свойственных антиутопии апокалипсиса, захвата и порабощения мира. Создатели демонстрируют более тонкий взгляд на концепцию будущего и глубоко исследует сущность современного человека на фоне все более развивающихся технологий.