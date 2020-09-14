Дикие вещи, происходившие на съемках сериалов

Съемки — это всегда сложный творческий процесс, который требует отдачи и от создателей шоу, и от актеров, принимающих в нем участие. В качественных сериалах съемочной группе приходится быть щедрой на выдумки, чтобы сделать все идеально. Захватывающие истории состоят из деталей, которые искусно воплощают в жизнь художники по костюмам, операторы и каскадеры.

Обычный зритель редко задумывается, что стоит за финальной картинкой, но иногда, чтобы понять замысел произведения, необходимо заглянуть за кулисы и понять, как функционирует сложная система кинопроизводства. Секреты, которые скрывали на съемках, могут вас удивить!

1. «Викинги»

В «Викингах» полно сцен жестоких, кровопролитных сражений. Создатели сериала хотели, чтобы все военные стычки выглядели максимально реалистично. Поэтому для съемок потребовалась бутафорская кровь — даже продвинутая компьютерная графика не помогла бы добиться желаемого эффекта.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Главный по спецэффектам Том Макинерни рассказал, как именно они создавали искусственную кровь для кадра: «Нам нужно было сделать около десятка 50-литровых бочек крови для каждой сцены сражения, и задача заключалась в том, чтобы получилась такая субстанция, которая бы не пачкала костюмы или кожу актеров. Мы изобрели новый тип „крови“, состоящий из сахарного сиропа и пищевого красителя, который легко вымывается».

2. «Молодой папа»

Съемочной группе «Молодого папы» власти Ватикана не дали допуск в святые места. Но создатели не разочаровались: они провели 2 месяца, рассматривая и воссоздавая точную копию Сикстинской капеллы. В итоге художники создали полноразмерные декорации Сикстинской капеллы.

3. «Бесстыжие»

Главный создатель «Бесстыжих» Джон Уэллс строго запретил актерам сериала приходить на съемки с листами сценария. Он заставлял каждого заучивать свои реплики наизусть. Может быть именно поэтому сериал получился таким реалистичным и проникновенным.

4. «Очень странные дела»

В «Очень странных делах» действительно приходилось делать «странные» вещи. Например, перед сценой, где Одиннадцать со слезами на глазах читает письмо Хоппера, юная актриса Милли Бобби Браун отказалась репетировать этот фрагмент. Текст она решила читать сразу на камеру, потому что так эмоции были искренними.

5. «Ведьмак»

Во время съемок уже культового «Ведьмака» Генри Кавилл едва не лишился зрения. Для роли ему необходимо было надевать линзы, которые на самом деле нельзя носить в течение долгого времени. Актер так не хотел расставаться со своим образом, что не снимал линзы в перерывах. В конце концов в одном из дублей Кавиллу в глаз попали частицы песчаной пыли и повредили ему роговицу. На несколько дней актеру пришлось спрятаться от прямого света, потому что его глаза плохо реагировали на солнце. Зрение удалось восстановить, но Генри больше не рискует перечить рекомендациям.

6. «Великолепный век»

Актеры сериала «Великолепный век» тоже столкнулись с неожиданным развитием событий прямо на съемках.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

В серии про покушение на Хюррем Султан весь основной актерский состав планировали заменить на команду дублеров. Однако что-то пошло не так, и ни актеры, ни создатели не вспомнили о смене участников, и в итоге основной состав принял удар искусственными, сделанными из пенопласта булыжниками, на себя. Все эмоции и боль в кадре были настоящими.

7. «Охотник за разумом»

В сериале «Охотник за разумом» Финчер создал для актера Кэмерона Бриттона особые условия на площадке. Актер исполнял роль маньяка Эда Кемпера, и режиссер приказал всем остальным участникам процесса ни в коем случае не общаться с Бриттоном. «Мне бы не хотелось, чтобы он социализировался. Должно складываться ощущение, что он прилетел на съемки прямиком с Плутона» — объяснил свое решение создатель картины.

8. «Аббатство Даунтон»

Зрителями популярных шоу часто являются весьма влиятельные люди. Так, королева Елизавета II считается большой поклонницей «Аббатства Даунтон». Однажды она даже выступила в роли консультанта и заметила фактические ошибки в сюжете: некоторые солдаты Первой мировой войны носили ордена, которые ввели только после Второй мировой.

9. «Убивая Еву»

В первом сезоне «Убивая Еву» героини Вилланель и Ева пересекаются на кухне: убийца пытается привести Еву в сознание и выливает на нее холодную воду. Волосы актрисы, исполняющей роль Евы, должны были оставаться мокрыми в течение 11 часов, а потому гримеры нашли собственный способ создать эффект влажной прически. На волосы вылили очень много дешевого геля и завершили образ, спрыснув все глицерином.

10. «Рассказ служанки»

Сериал «Рассказ служанки» выглядит очень необычно даже для современного зрителя. Актриса Элизабет Мосс поделилась с публикой воспоминаниями о самой ужасной сцене за все сезоны. В эпизоде с родами роль новорожденной малышки Николь пришлось исполнять сразу нескольким детям. Одного из младенцев художники по гриму обмазали сливочным сыром и ягодным желе: так они пытались добавить реалистичности в сцену с только то появившимся на свет ребенком. Неудивительно, что малышке мало понравился этот вариант, и в каждом дубле она плакала и кричала прямо перед актрисой, что мешало ей сосредоточиться на роли.