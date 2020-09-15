Телевизионные критики выбрали лучший сериал года 

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В США подвели итоги ежегодной премии Ассоциации телевизионных критиков. Из-за коронавируса в этом году церемонию провели в дистанционном формате.

Помимо номинации «Лучший сериал» «Хранители» получили премию как выдающийся телефильм или мини-сериал и выдающийся новый сериал. Реджина Кинг получила статуэтку за выдающуюся роль в драматическом сериале.

Вторым в списке лучших сериалов по версии премии Ассоциации телевизионных критиков стал проект «Лучше звоните Солу» . Третья строчка досталась истории «Мисс Америка», а четвертая — детективному сериалу «Невероятное».

«Шиттс Крик» получил награду как лучший комедийный сериал, а статуэтку за лучшую роль получила Кэтрин О’Хара.

Сериал «Наследники» признан выдающимся драматическим сериалом.

Премия Ассоциации телевизионных критиков выдается с 1984 года. В жюри входит около двухсот журналистов из Канады и США. Каждое лето они выбирают лучших кандидатов в 11 номинациях.