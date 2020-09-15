Телевизионные критики выбрали лучший сериал года 

В США подвели итоги ежегодной премии Ассоциации телевизионных критиков. Из-за коронавируса в этом году церемонию провели в дистанционном формате.
Сериалом года стал проект «Хранители», снятый по мотивам комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие в сериале происходит спустя 34 года после событий комикса.
Помимо номинации «Лучший сериал» «Хранители» получили премию как выдающийся телефильм или мини-сериал и выдающийся новый сериал. Реджина Кинг получила статуэтку за выдающуюся роль в драматическом сериале.
Вторым в списке лучших сериалов по версии премии Ассоциации телевизионных критиков стал проект «Лучше звоните Солу». Третья строчка досталась истории «Мисс Америка», а четвертая — детективному сериалу «Невероятное».
«Шиттс Крик» получил награду как лучший комедийный сериал, а статуэтку за лучшую роль получила Кэтрин О’Хара.
Сериал «Наследники» признан выдающимся драматическим сериалом.
На награды Ассоциации телевизионных критиков также были номинированы картины: «Поза», «Миссис Америка», «Эйфория», «Корона», «Белая ворона», «Великая» и другие.
Премия Ассоциации телевизионных критиков выдается с 1984 года. В жюри входит около двухсот журналистов из Канады и США. Каждое лето они выбирают лучших кандидатов в 11 номинациях.