Что стало с актерами «Шерлока» после окончания сериала 

"Шерлок" — один из самых успешных сериалов современности. Части актерского состава это шоу помогло дать старт их карьере и раскрыть потенциал, а для других — укрепить профессиональные позиции. Но чем же занимаются звезды "Шерлока" после завершения сериала? Рассказывает "Рамблер".

Сыгравший детектива с феноменальной памятью и дедукцией Шерлока актер Бенедикт Камбербетч после этой роли буквально проснулся суперзвездой.

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Несмотря на то, что в послужном списке артиста немало ролей, именно после съемок в этом сериале он стал узнаваем для широкой аудитории.

Рабочий график Камбербетча расписан на несколько лет вперед, сейчас он — востребованный актер и в ближайшее время мир увидит несколько лент с его участием.

Фримен, сыгравший в "Шерлоке" соратника главного героя доктора Ватсона, ведет замкнутый образ жизни с тех самых пор, как закончились съемки сериала.

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Героиня Аббингтон Мэри у многих поклонников сериала вызывала неоднозначные чувства, но со своей ролью она однозначно справилась прекрасно. После завершения сериала ее карьера пошла в гору и она стала востребованней, чем до "Шерлока".

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Кстати, с Мартином Фрименом Аманда была партнером не только по съемочной площадке. Они много лет были парой, но приняли решение о расставании в 2016 году. По утверждениям обоих, у них сохранились прекрасные дружеские отношения.