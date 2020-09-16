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Что смотреть, если вам нравятся турецкие сериалы 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Что смотреть, если вам нравятся турецкие сериалы
Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Разве можно представить Турцию без турецких сериалов? Конечно же, нет. «Рамблер» расскажет о самых интересных проектах, полных интриг, страстей, расследований и неожиданных поворотов сюжета.

«Постучись в мою дверь»

Один из просматриваемых сериалов последнего времени. По сюжету, Эда работает цветочницей. Всю свою жизнь она мечтает уехать учиться за рубеж. И у нее почти это получилось, пока все планы не испортил молодой бизнесмен Саркан. Он ей сообщил, что для того, чтобы получить грант на обучение, Эде придется два месяца притворяться его невестой.

«Долина волков»

Кадр из сериала «Долина волков»
В основе сериале лежит рассказ о могущественной преступной группировке. Она имеет строгую дисциплину и иерархию, которая начинается с уличных бойцов и заканчивается неким советом. Цель этой группировки заключается в том, чтобы держать в своих руках контроль над всей Турцией.

«Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»
Один из самых популярных турецких сериалов. Его сюжет основан на реальных событиях, произошедших во времена правления султана Сулеймана I. Сериал рассказывает о периоде жизни девушки Александры, которая была взята в плен турками. Позже она стала первой женой Сулеймана, однако перед этим событием ей пришлось пройти сложный путь.
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