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Сериалы, которые стоило закрыть раньше 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Сериалы, которые стоило закрыть раньше
Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»
Порой даже самым выдающимся режиссерам тяжело удержать зрителя на долгое время и не потерять их интерес к сюжету сериала. «Рамблер» расскажет о проектах, который следовало бы закрыть на несколько сезонов раньше.

«Секретные материалы»

В центре сюжета агенты ФБР, которым поручили ряд нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Всего в сериале 11 сезонов. После седьмого рейтинги проекта стали стремительно падать, когда напарником главной героини стал новый агент. Создатели уже были готовы закрывать сериал, одна в 2015 году зрителям представили 10 сезон, а затем и 11.

«Доктор Хаус»

Кадр из сериала «Доктор Хаус»
Сериал рассказывает о команде врачей, во главе которой стоит доктор Грегори Хаус. Их задача — правильно поставить диагноз пациенту и спасти его. Критики утверждают, что структура сериала изжила себя уже после шестого сезона. Даже ярые поклонники проекта отметили, что внезапное озарение Хауса в определении диагноза перестало удивлять.

«Остаться в живых»

Кадр из сериала «Остаться в живых»
По сюжету, самолет терпит крушение на необитаемом острове, и лишь 48 пассажиров остаются в живых. Критики и зрители утверждают, что после четвертого сезона сериал потерял весь свой шарм, превратившись в сериал со сверхъестественными явлениями. А на волнующие всех вопросы создатели проекта так и не дали исчерпывающих ответов. Всего в сериале восемь сезонов.
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Сериалы , Секретные материалы , Доктор Хаус , Остаться в живых , Грегори Хаус , ФБР
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