Ушедшие из жизни актеры «Дальнобойщиков» 

Ролик рассказывает об актёрах, которые снялись в сериале «Дальнобойщики» и которых уже нет в живых. Сериал вышел в 2001 году и снимался до 2012 года. Одну из главных ролей в нём сыграл актёр Владислав Галкин. Зрители обожали Владислава, ведь он запомнился многим ещё по роли маленького хулигана Гекельберри Финна из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), но, к сожалению, артист ушёл из жизни в 2010 году, когда ему было всего 38 лет. Но Галкин — не единственная погибшая звезда «Дальнобойщиков».
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