Новые российские сериалы, от которых нельзя оторваться

Российский кинематограф на протяжении долгих лет подвергался жесткой критике. Однако едва ли кто-то станет спорить с тем, что за последние годы картины отечественных режиссеров вышли на новый уровень, и это касается не только полнометражных фильмов, но и сериалов.

В подтверждение этому "Рамблер" выбрал несколько новых отечественных сериалов, которые заставят влюбиться в российский кинематограф.

"Водоворот"

Кадр из сериала "Водоворот"

Как-то раз в городском коллекторе следователи находят убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Расследуя дело, полиция сталкивается с безусловным злом, имя которому — водоворот. Он засасывает и убивает слабых, тех, кого забыли близкие и кого никто не ждет дома.

Кадр из сериала "Скажи правду"

Ксения долгие годы была уверена, что у нее идеальный брак. Супруг Сергей нередко задерживался на работе, но героиня списывала это на сложности в бизнесе. Однако спустя время Ксения начинает подозревать, что благоверный ведет двойную жизнь: одну за другой она находит улики и в поисках правды рискует потерять не только мужа, но и все, что ей было дорого.

"Мир! Дружба! Жвачка!"

Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

14-летний Санька Рябинин живет совершенно обычной жизнью подростка 90-х: он гуляет с друзьями, защищается от местных хулиганов, прогуливает музыкальную школу и пытается построить отношения с девушками. Герой пытается найти свое место в мире, разрываясь между примерами двух близких людей: бедного отца-доцента и дяди, ветерана Афгана.