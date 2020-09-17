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Зашифрованные послания в сериале «Остаться в живых», которые упустили зрители 

Мира Маркина 46 минут назад
Зашифрованные послания в сериале «Остаться в живых»
Фото: depositphotos.com
Фантастический детектив "Остаться в живых" вышел на экраны 16 лет назад, но несмотря на это, сериал уже называют легендой. За судьбой его героев следили миллионы зрителей по всему миру, но лишь немногим из них удалось обнаружить зашифрованные послания внутри картины.
Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Анаграммы

Излюбленный прием многих режиссеров для того, чтобы добавить картине смысла и вместе с тем загадочности. Так, в финале третьего сезона Джек посещает похороны, организованные компанией Hoffs / Drawlar, что является анаграммой словосочетания flash forward ("забегание вперед"). Это помогает зрителю догадаться, что данная сцена — отсылка не к прошлому персонажа, а к будущему.
В 4-й серии 5-го сезона на гробе Джона Локка виден логотип Canton-Reiner, что можно расшифровать как reincarnation ("перевоплощение"). Это сообщение намекает зрителю на то, что с героем еще не время прощаться.

Имена

Особо эрудированные телезрители могли догадаться, что в именах персонажей спрятаны намеки на известных писателей, ученых и мыслителей прошлого. Бен Лайнус — химик Лайнус Полинг, француженка Даниэль Руссо — Жан-Жак Руссо, Дэниел Фарадей — физик Майкл Фарадей и так далее.

Сопоставление с великими

В довесок к именам создатели сериала решили добавить в жизнь героев пересечения с их именитыми прототипами. Так, Джон Локк предлагает Клэр успокоить ребенка при помощи пеленания. При этом британский философ Джон Локк был против пеленания и даже написал трактат об этом.
Комментарии
Сериалы , Остаться в живых , Даниэль Руссо , Джон Локк
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