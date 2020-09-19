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Пять сериалов для тех, кто соскучился по «Друзьям» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Пять сериалов для тех, кто соскучился по «Друзьям»
Фото: Кадр из сериала «Две девицы на мели»
В свое время сериал «Друзья» пользовался бешеной популярностью. Но стоит признать, что все его давно «засмотрели до дыр». Поэтому «Рамблер» сделал подборку многосерийных ситкомов с похожим сюжетом.

«Две девицы на мели»

Ситком рассказывает о двух девушках: закаленной жизненными трудностями Макс и разорившейся богатой наследнице Кэролайн. Сначала они не слишком ладят, потому что общего у них нет абсолютно ничего. Но потом объединяются во имя одной цели: чтобы выбраться из финансовой ямы, они хотят открыть кондитерскую, а на это нужно $ 250 тыс. Как они сумеют их заработать?

«У друзей жизнь лучше»

Шестеро друзей детства уже давно повзрослели, но продолжают поддерживать отношения. Время от времени они собираются, чтобы поделиться новостями и событиями из жизни. И во время встреч каждый считает, что уж у него-то дела идут хуже, чем у остальных. Конечно, имеет место зависть, но друзья стараются бороться с этим неприятным чувством и менять свою жизнь в лучшую сторону.

«Проще простого»

Четыре очень разные пары пытаются построить отношения, и каждый день их ждут новые испытания чувств и взглядов на жизнь. Создатели сериала пытаются раскрыть значение секса в их отношениях: действительно ли он так важен и правда ли, что именно интимная близость влияет на эмоциональную сплоченность пары? Четыре пары, но восемь отдельных человек со своими желаниями, стремлениями и целями.

«Одиноки вместе»

Бенджи и Эстер — миллениалы, которые живут в Лос-Анджелесе. Они просто друзья, питают друг к другу платонические чувства. Но оба переживают из-за того, что их личная жизнь все еще не устроена. Бенджи находит девушку, а Эстер, пробуя себя в стендапе, решает доказать приятелю, что мужчины вполне могут обращать на нее внимание.

«Что на счет Брайана»

34-летний Брайан остался единственным неженатым парнем среди своих друзей. Его лучший друг Адам собирался расстаться с Марджери, но вместо этого сделал ей предложение. Сестра Брайана Ник и ее партнер Анжело недавно поженились. У Дэйва и Дины, наоборот, уже есть трое детей, но отсутствует интимная жизнь. При этом, как все женатые люди, они очень ждут, когда Брайан станет членом их «клуба», хотя и не вполне понимают, для чего им это. А сам Брайан, несмотря на прошлые неудачи в отношениях, верит, что однажды он встретит свою любовь.
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Сериалы , Друзья , Одиноки вместе
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