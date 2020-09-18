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5 новых сериалов недели 

WMJ.ru и ещё 1 7 часов назад
5 новых сериалов недели
Фото: WMJ.ru
Каждую неделю на экраны выходят десятки новых сериалов, в многообразии которых легко потеряться. Мы в WMJ.ru решили упростить вам задачу и отобрали пятерку самых интересных новинок недели, которые разнообразят выходные.

«Сестра Рэтчед», 18 сентября на Netflix

Первый в череде долгожданных новых проектов гения современного телевидения Райана Мерфи. Шоураннер и сценарист в очередной раз доказывает, что не боится брать сложные темы и рассматривать их с самых неожиданных сторон. Теперь Мерфи взял за основу историю становления медсестры Рэтчед из романа Кена Киза «Пролетая над гнездом кукушки». Читатели (и зрители одноименного фильма с Джеком Николсоном) встречали Рэтчед уже в сформировавшемся виде — они знают ее как жестокую и манипулятивную медсестру, которая стремилась держать в страхе не только персонал клиники для душевнобольных, но и самих пациентов.
Сериал Мерфи, напротив, постарается изучить путь трансформации одной из самых пугающих героинь в истории кино. Его проект начинается с того, как Рэтчед только устраивается работать в медицинское учреждение и ощущает в себе первые признаки зарождающегося внутреннего монстра. Главную роль в сериале исполнила муза продюсера Сара Полсон — актриса такого широкого диапазона, что с легкостью может справиться и с образом наивной медсестры, и с ролью более зрелой и беспощадной садистки.

«Мы те, кто мы есть», с 14 сентября на Amediateka

В центре сюжета 14-летний подросток из Нью-Йорка Фрейзер (Джек Дилан Грейзер из «Оно»), по воле родителей оказывающийся на закрытой военной базе в Италии. Там он знакомится со своими сверстниками, главной из которых становится девушка по имени Кейтлин — с ней у Фрейзера завязываются близкие отношения. Новоиспеченные друзья наслаждаются не только солнечной погодой и новым миром вокруг, но и той беззаботностью, которую можно ощутить только в юном возрасте. Ситуация меняется, когда главный герой начинает испытывать романтические чувства к местному военнослужащему Джейсону.
Кадр из сериала «Мы те, кто мы есть»
Итальянский режиссер-провокатор Лука Гуаданьино продолжает изучать жизнь молодого поколения через ключевые этапы взросления: вынужденной смены места жительства, первого серьезного чувства, выстраивания и отстаивания своих границ с внешним миром. Как и в его обласканной критиками ленте «Назови меня своим именем», режиссер создает солнечный и теплый мир, в котором хочется остаться как можно дольше, тем более когда за окном все больше пространства отвоевывает осенняя серость.

«Третий день», с 14 сентября на Amediateka

Главного героя сериала Сэма (Джуд Лоу) необъяснимая сила притягивает к загадочному острову неподалеку от побережья Британии. Там он постепенно приобщается к жизни местных обитателей, которые живут согласно собственным ритуалам. Они же вынуждают Сэма вспомнить о пережитой в прошлом травме. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, главный герой понимает, что его жизни угрожает опасность.
Проект собрал впечатляющий каст. Помимо Джуда Лоу, удивлять зрителя будут Наоми Харрис, Пэдди Консидайн, Эмили Уотсон. Мини-сериал рассматривает почти кэмпбелловский путь героя, который в попытке избежать проживания личной травмы оказывается в водовороте странных и пугающих событий, лишающих его права выбора. Проект явно заимствует атмосферу прошлогоднего успешного хоррора «Солнцестояние» — истории, в которой пугает не выскакивающий из-за угла монстр, а обычный человек, хранящий страшные тайны.

«Последнее слово», 17 сентября на Netflix

Черная комедия о профессиональном похоронном ораторе Джуди, которая зарабатывает на жизнь тем, что произносит официальные речи во время того, как люди провожают в последний путь своих близких. Как знаток своего дела, Джуди старается максимально отделять эмоции от работы, сохраняя холодный рассудок даже в окружении горюющих людей. Но судьба героини бросает ей вызов, когда внезапно умирает ее супруг. Джуди сперва теряет контроль над своей прощальной речью, а следом и над собственной жизнью.
Сериалов о чувстве утраты и проживании потери близких нам людей с каждым годом становится все больше, и, надо отдать должное их создателям, вместо надрывных драм авторы все чаще отдают предпочтение жанру черной комедии. Так, например, произошло с проектом «Жизнь после смерти» британца Рики Джервэйса. Все потому, что юмор — лучший лекарь и бальзам на душу каждого, кому хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с утратой, — он, безусловно, не залечивает раны, но помогает не сойти с ума и отыскать в жизни новую точку опоры.

«Южный ветер. Возвращение», с 16 сентября на Strart

Главный герой сериала Мараш — профессиональный автоугонщик, который однажды позарился не на ту машину не того человека. Теперь главной мишенью оказывается не железный конь, а сам Мараш. Отныне главному герою и всем, кто ему дорог, угрожает опасность — и не только со стороны криминальных структур, но и правоохранительных органов, которые имеют в отношении Мараша свой интерес.
Кадр из сериала «Южный ветер. Возвращение»
Милош Бикович, сербский актер, органично вписавшийся в российский кинематограф, теперь понемногу способствует телевизионной миграции и своих соотечественников. Попутно Бикович создает фактически собственный «Форсаж» с его агрессивными и зубодробительными погонями, помноженный на «Крепкий орешек» с его зашкаливающим тестостероном в кадре. Новый проект актера и продюсера является продолжением фильма «Южный ветер», вышедшего на экраны двумя годами ранее. Новая часть истории наследует и приумножает достижения старшего брата, обещая зрителю и напряженный боевик, и крепкую мужскую драму.
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Сериалы , Назови меня своим именем , Форсаж , Оно , Пролетая над гнездом кукушки , Крепкий орешек , Эмили Уотсон , Лука Гуаданьино , Рики Джервэйс , Наоми Харрис , Джек Николсон , Сара Полсон , Джуд Лоу , Райан Мерфи , Милош Бикович , Netflix , МВД , WMJ.RU
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