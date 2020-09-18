5 новых сериалов недели 

Каждую неделю на экраны выходят десятки новых сериалов, в многообразии которых легко потеряться. Мы в WMJ.ru решили упростить вам задачу и отобрали пятерку самых интересных новинок недели, которые разнообразят выходные.

«Сестра Рэтчед», 18 сентября на Netflix

Первый в череде долгожданных новых проектов гения современного телевидения Райана Мерфи . Шоураннер и сценарист в очередной раз доказывает, что не боится брать сложные темы и рассматривать их с самых неожиданных сторон. Теперь Мерфи взял за основу историю становления медсестры Рэтчед из романа Кена Киза «Пролетая над гнездом кукушки» . Читатели (и зрители одноименного фильма с Джеком Николсоном ) встречали Рэтчед уже в сформировавшемся виде — они знают ее как жестокую и манипулятивную медсестру, которая стремилась держать в страхе не только персонал клиники для душевнобольных, но и самих пациентов.

Сериал Мерфи, напротив, постарается изучить путь трансформации одной из самых пугающих героинь в истории кино. Его проект начинается с того, как Рэтчед только устраивается работать в медицинское учреждение и ощущает в себе первые признаки зарождающегося внутреннего монстра. Главную роль в сериале исполнила муза продюсера Сара Полсон — актриса такого широкого диапазона, что с легкостью может справиться и с образом наивной медсестры, и с ролью более зрелой и беспощадной садистки.

«Мы те, кто мы есть», с 14 сентября на Amediateka

В центре сюжета 14-летний подросток из Нью-Йорка Фрейзер (Джек Дилан Грейзер из «Оно» ), по воле родителей оказывающийся на закрытой военной базе в Италии. Там он знакомится со своими сверстниками, главной из которых становится девушка по имени Кейтлин — с ней у Фрейзера завязываются близкие отношения. Новоиспеченные друзья наслаждаются не только солнечной погодой и новым миром вокруг, но и той беззаботностью, которую можно ощутить только в юном возрасте. Ситуация меняется, когда главный герой начинает испытывать романтические чувства к местному военнослужащему Джейсону.

Кадр из сериала «Мы те, кто мы есть»

Итальянский режиссер-провокатор Лука Гуаданьино продолжает изучать жизнь молодого поколения через ключевые этапы взросления: вынужденной смены места жительства, первого серьезного чувства, выстраивания и отстаивания своих границ с внешним миром. Как и в его обласканной критиками ленте «Назови меня своим именем» , режиссер создает солнечный и теплый мир, в котором хочется остаться как можно дольше, тем более когда за окном все больше пространства отвоевывает осенняя серость.

«Третий день», с 14 сентября на Amediateka

Главного героя сериала Сэма ( Джуд Лоу ) необъяснимая сила притягивает к загадочному острову неподалеку от побережья Британии. Там он постепенно приобщается к жизни местных обитателей, которые живут согласно собственным ритуалам. Они же вынуждают Сэма вспомнить о пережитой в прошлом травме. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, главный герой понимает, что его жизни угрожает опасность.

Проект собрал впечатляющий каст. Помимо Джуда Лоу, удивлять зрителя будут Наоми Харрис , Пэдди Консидайн, Эмили Уотсон . Мини-сериал рассматривает почти кэмпбелловский путь героя, который в попытке избежать проживания личной травмы оказывается в водовороте странных и пугающих событий, лишающих его права выбора. Проект явно заимствует атмосферу прошлогоднего успешного хоррора «Солнцестояние» — истории, в которой пугает не выскакивающий из-за угла монстр, а обычный человек, хранящий страшные тайны.

«Последнее слово», 17 сентября на Netflix

Черная комедия о профессиональном похоронном ораторе Джуди, которая зарабатывает на жизнь тем, что произносит официальные речи во время того, как люди провожают в последний путь своих близких. Как знаток своего дела, Джуди старается максимально отделять эмоции от работы, сохраняя холодный рассудок даже в окружении горюющих людей. Но судьба героини бросает ей вызов, когда внезапно умирает ее супруг. Джуди сперва теряет контроль над своей прощальной речью, а следом и над собственной жизнью.

Сериалов о чувстве утраты и проживании потери близких нам людей с каждым годом становится все больше, и, надо отдать должное их создателям, вместо надрывных драм авторы все чаще отдают предпочтение жанру черной комедии. Так, например, произошло с проектом «Жизнь после смерти» британца Рики Джервэйса . Все потому, что юмор — лучший лекарь и бальзам на душу каждого, кому хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с утратой, — он, безусловно, не залечивает раны, но помогает не сойти с ума и отыскать в жизни новую точку опоры.

«Южный ветер. Возвращение», с 16 сентября на Strart

Главный герой сериала Мараш — профессиональный автоугонщик, который однажды позарился не на ту машину не того человека. Теперь главной мишенью оказывается не железный конь, а сам Мараш. Отныне главному герою и всем, кто ему дорог, угрожает опасность — и не только со стороны криминальных структур, но и правоохранительных органов , которые имеют в отношении Мараша свой интерес.

Кадр из сериала «Южный ветер. Возвращение»