Звезда «Игры престолов» рассказала о сложностях съемок 

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, что ей давалось сложнее всего во время съемок. Об этом пишет Express.
Мэйси Уильямс поделилась, что хуже всего она переносила съемки на открытом воздухе при дождливой погоде. 23-летнюю актрису все время волновали мокрые ноги во время работы:
«Это было самое худшее».
Актриса добавила, что ей всегда было приятно возвращаться на съемки "Игры престолов" в Белфаст — столицу Северной Ирландии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ивлееву укусила муха цеце на съемках "Орла и решки".