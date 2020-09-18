Звезда «Игры престолов» рассказала о сложностях съемок 

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале "Игра престолов" , рассказала, что ей давалось сложнее всего во время съемок. Об этом пишет Express.

Мэйси Уильямс поделилась, что хуже всего она переносила съемки на открытом воздухе при дождливой погоде. 23-летнюю актрису все время волновали мокрые ноги во время работы:

«Это было самое худшее».

Актриса добавила, что ей всегда было приятно возвращаться на съемки "Игры престолов" в Белфаст — столицу Северной Ирландии.