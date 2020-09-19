Русские комедийные сериалы, за которые не стыдно

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

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Возможно, после просмотра этих российских проектов вы измените свое мнение об отечественном кинематографе. «Рамблер» собрал лучшие русские комедийные сериалы.

«Полицейский с Рублевки»

Первые сезоны сериала рассказывают историю полицейского Гриши Измайлова, роль которого исполнил Александр Петров . Герою приходится расследовать дела, в которые впутываются жители Рублевки. После четырех сезонов создатели «Полицейского с Рублевки» стали выпускать еще и полнометражные фильмы к новогодним праздникам. В проектах также снялись Сергей Бурурнов, Роман Попов Александра Бортич и многие другие.

«Интерны»

Кадр из сериала «Интерны»

«Мылодрама»

Кадр из сериала «Мылодрама»