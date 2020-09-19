Русские комедийные сериалы, за которые не стыдно

Возможно, после просмотра этих российских проектов вы измените свое мнение об отечественном кинематографе. «Рамблер» собрал лучшие русские комедийные сериалы.
«Полицейский с Рублевки»
Первые сезоны сериала рассказывают историю полицейского Гриши Измайлова, роль которого исполнил Александр Петров. Герою приходится расследовать дела, в которые впутываются жители Рублевки. После четырех сезонов создатели «Полицейского с Рублевки» стали выпускать еще и полнометражные фильмы к новогодним праздникам. В проектах также снялись Сергей Бурурнов, Роман Попов, Александра Бортич и многие другие.
«Интерны»
Кадр из сериала «Интерны»
По сюжету, четыре молодых интерна приходят работать в больницу. Ими руководит заведующий терапевтическим отделением Андрей Евгеньевич Быков, который отличается сложным характером и грубым юмором. Всего в сериале четыре сезона. Главные роли в нем исполнили Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Илья Глинников.
«Мылодрама»
Кадр из сериала «Мылодрама»
Совет директоров, чтобы обрушить акции телеканала «ТСВ», принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщик Влада, совершенно не разбирающегося в бизнесе, и доверить ему съемки сериала. Во время просмотра сериала можно заметить немало остроумных намеков на реалии российского телевидения. Главную роль в проекте исполнил Сергей Бурунов.