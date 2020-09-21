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Названы худшие финалы сериалов в истории 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Названы худшие финалы сериалов в истории
Фото: Lenta.ru
Рейтинг самых неудачных концовок шоу был опубликован в издании The Independent.
Первое место в списке занял проект «Игра престолов», последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем», а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.
На втором месте оказался ситком «Сайнфелд», финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.
Замкнул тройку «Декстер», рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.
В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли «Как я встретил вашу маму», «Розанна», «Клан Сопрано», «Маленький домик в прериях», «Сплетница» и «Твин Пикс: Возвращение».
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Сериалы , Как я встретил вашу маму , Сплетница , Клан Сопрано , Игра престолов
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