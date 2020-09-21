Названы худшие финалы сериалов в истории 

Рейтинг самых неудачных концовок шоу был опубликован в издании The Independent.

Первое место в списке занял проект «Игра престолов» , последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем», а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.

На втором месте оказался ситком «Сайнфелд», финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.

Замкнул тройку «Декстер», рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.