Рейтинг худших сериальных концовок был опубликован изданием The Independent.
На первом месте оказался проект «Игра престолов», финал которого разочаровал фанатов. Автор статьи Луи Чилтон утверждает, что на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем».
Второе место в рейтинге занял ситком «Сайнфелд». Эксперты и поклонники проекта назвали финал шоу катастрофическим. Изначально создатели охарактеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако Чилтон написал о том, что в концовке они решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.
На третьем месте оказался сериал «Декстер». Проект рассказывал о жизни серийного убийцы. Как сообщают критики, финал не устроил практически ни одного из зрителей.
В топ-10 худших сериальных концовок также вошли такие проекты, как «Как я встретил вашу маму», «Розанна», «Клан Сопрано», «Маленький домик в прериях», «Сплетница» и «Твиен Пикс: Возвращение».
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