Рейтинг худших сериальных концовок был опубликован изданием The Independent.

На первом месте оказался проект «Игра престолов» , финал которого разочаровал фанатов. Автор статьи Луи Чилтон утверждает, что на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем».

Второе место в рейтинге занял ситком «Сайнфелд». Эксперты и поклонники проекта назвали финал шоу катастрофическим. Изначально создатели охарактеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако Чилтон написал о том, что в концовке они решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.

На третьем месте оказался сериал «Декстер». Проект рассказывал о жизни серийного убийцы. Как сообщают критики, финал не устроил практически ни одного из зрителей.