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Что известно про новый сериал с Безруковым 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Что известно про новый сериал с Безруковым
Фото: Кадр из трейлера сериала "Обитель"
Осенью на российском телевидении запланирован выход нескольких новых сериалов. В одном из проектов снялся Сергей Безруков. "Рамблер" рассказывает, что известно про сериал "Обитель".
Это экранизация одноименного исторического романа Захара Прилепина, который был издан в 2014 году и был удостоен нескольких литературных премий. Писатель принял участие в разработке сценария. Режиссером "Обители" выступил Александр Велединский, снявший фильм "Географ глобус пропил".
В сериале рассказывается о Соловецком лагере особого назначения, который действовал в 20-30-е годы XX века в СССР. Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей — 27-летнего заключенного лагеря Артема Горяинова и сотрудницы НКВД Галины, которые трагически влюбляются друг в друга.
Главные роли сыграли актеры Евгений Ткачук и Александра Ребенок. Сергей Безруков в сериале "Обитель" исполнил роль начальника лагеря и гражданского мужа Галины Федора Эйхманиса. Персонаж, которого сыграл актер, действительно существовал. В сериале присутствуют и другие реальные герои, которых в 20-е годы сослали на Соловки. Например, академик Дмитрий Лихачев — это прототип Мити Щелкачова, а писатель Борис Солоневич — Бориса Лукьяновича.
Съемки проходили в Архангельской, Ярославской, Вологодской областях и в Москве. Известно, что сериал выйдет на телеканале "Россия 1".
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Комментарии 3
Сериалы , Географ глобус пропил , Александр Велединский , Захар Прилепин , Евгений Ткачук , Дмитрий Лихачев , Александра Ребенок
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