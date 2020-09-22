Что известно про новый сериал с Безруковым 

Осенью на российском телевидении запланирован выход нескольких новых сериалов. В одном из проектов снялся Сергей Безруков. "Рамблер" рассказывает, что известно про сериал "Обитель".

В сериале рассказывается о Соловецком лагере особого назначения, который действовал в 20-30-е годы XX века в СССР. Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей — 27-летнего заключенного лагеря Артема Горяинова и сотрудницы НКВД Галины, которые трагически влюбляются друг в друга.

Главные роли сыграли актеры Евгений Ткачук Александра Ребенок . Сергей Безруков в сериале "Обитель" исполнил роль начальника лагеря и гражданского мужа Галины Федора Эйхманиса. Персонаж, которого сыграл актер, действительно существовал. В сериале присутствуют и другие реальные герои, которых в 20-е годы сослали на Соловки. Например, академик Дмитрий Лихачев — это прототип Мити Щелкачова, а писатель Борис Солоневич — Бориса Лукьяновича.

Съемки проходили в Архангельской, Ярославской, Вологодской областях и в Москве. Известно, что сериал выйдет на телеканале "Россия 1".