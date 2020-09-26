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Свежие комедийные сериалы, на которые стоит обратить внимание 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Свежие комедийные сериалы, которые реально смешат
Фото: кадр из сериала "Великая"
Каждый год выходит множество новых сериалов. Одни из них — достойны просмотра и имеют право носить звание шедевра, другие — нет. «Рамблер» собрал подборку самых привлекательных комедийных сериалов, чтобы вы могли составить свое мнение о них.

«Великая»

кадр из сериала
Молодая княгиня выходит замуж за Петра III и становится императрицей Екатериной II. Образованная и романтичная девушка надеется на чистую любовь, но вместо этого встречает жестокого и не очень умного балагура. К счастью, необъяснимая любовь к России помогает новоиспеченной императрице справиться с жизненными трудностями в виде супруга и обуздать свою власть (а затем и построить империю). Сериал не понравился многим из-за исторических несоответствий и обилия пошлости. Так что предупреждаем: смотреть его стоит только взрослым, допускающим черную комедию о стереотипном образе России.

«Король тигров»

кадр из сериала
Это история о том, как владелец зоопарка с тиграми, львами и леопардами по кличке Джо Экзотик вел войну с конкуренткой Кэрол Баскин. Информационная битва с обманами и предательствами продолжалась до тех пор, пока Джо не осудили на 22 года за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу исчезающих видов. Весь «юмор» сериала заключается в том, что это вовсе не юмор, а реальная и абсолютно безумная ситуация, которая, кажется, возможна только в Америке. Как бонус — фразы из сериала разлетелись на цитаты, а оба персонажа достойны аплодисментов (и места в клинике).

«Тед Лассо»

кадр из сериала
Тренер по американскому футболу приезжает в Англию, чтобы возглавить клуб Премьер-лиги, который уже долгое время не попадает в список лучших. Фанаты в шоке — в смысле тренер по американскому футболу будет тренировать обычную футбольную команду? Но у тренера есть свои "фишки", например, умение сплачивать и мотивировать. Одним из прообразов тренера Лассо стал Юрген Клопп, который излучает энергию и оптимизм и может легко пойти петь со своей командой в караоке-клуб. Именно этому и учит нас сериал — не сдаваться ни при каких обстоятельствах и смотреть на мир с улыбкой. P. S. И да, он реально смешной.
Комментарии 1
Сериалы , Великая , Юрген Клопп
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