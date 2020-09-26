Свежие комедийные сериалы, которые реально смешат

Каждый год выходит множество новых сериалов. Одни из них — достойны просмотра и имеют право носить звание шедевра, другие — нет. «Рамблер» собрал подборку самых привлекательных комедийных сериалов, чтобы вы могли составить свое мнение о них.

кадр из сериала

Молодая княгиня выходит замуж за Петра III и становится императрицей Екатериной II. Образованная и романтичная девушка надеется на чистую любовь, но вместо этого встречает жестокого и не очень умного балагура. К счастью, необъяснимая любовь к России помогает новоиспеченной императрице справиться с жизненными трудностями в виде супруга и обуздать свою власть (а затем и построить империю). Сериал не понравился многим из-за исторических несоответствий и обилия пошлости. Так что предупреждаем: смотреть его стоит только взрослым, допускающим черную комедию о стереотипном образе России.

«Король тигров»

кадр из сериала

Это история о том, как владелец зоопарка с тиграми, львами и леопардами по кличке Джо Экзотик вел войну с конкуренткой Кэрол Баскин. Информационная битва с обманами и предательствами продолжалась до тех пор, пока Джо не осудили на 22 года за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу исчезающих видов. Весь «юмор» сериала заключается в том, что это вовсе не юмор, а реальная и абсолютно безумная ситуация, которая, кажется, возможна только в Америке. Как бонус — фразы из сериала разлетелись на цитаты, а оба персонажа достойны аплодисментов (и места в клинике).

«Тед Лассо»

кадр из сериала