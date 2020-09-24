В ночь на 21 сентября в Голливуде объявили лауреатов 72-й телевизионной премии "Эмми". "Рамблер" выбрал несколько сериалов-победителей, которые нужно посмотреть, если вы до сих пор этого не сделали.

Кадр из сериала "Наследники"

В руках Логана Роя сосредоточена огромная власть: он стоит во главе международного медийного конгломерата Waystar Royco, но уже задумывается о том, кому передаст бразды правления после своего ухода. Главный претендент — его старший сын, но прежде чем он возглавит компанию, семье Рой придется столкнуться с интригами и предательствами.

Проект Марка Майлода и других режиссеров взял "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал".

"Шиттс Крик"

Кадр из сериала "Шиттс Крик"

Ситком стартовал еще в 2015 году, но лишь спустя 5 лет ему удалось получить заветную статуэтку. И не одну: "Шиттс Крик" удостоился аж семи наград.

Комедия канадско-американского производства повествует о миллиардере Джонни Роузе и его семье. После краха компании Роуза героям приходится переехать в сельскую общину Шиттс Крик, которая когда-то была куплена забавы ради.

"Утреннее шоу"

Кадр из сериала "Утреннее шоу"

Алекс Леви, роль которой исполнила Дженнифер Энистон (она также выступила продюсером сериала), теряет многолетнего партнера по эфиру Митча Кесслера из-за того, что ведущего обвинили в сексуальных домогательствах. На его место приходит амбициозная и бескомпромиссная журналистка Брэдли Джексон , которая готова пойти на все ради правды.

Проект, созданный на злобу дня, не был удостоен "Золотого глобуса". Однако "Эмми" одному из актеров удалось получить: им стал Билли Крудал, исполнивший роль Кори Эллисона.