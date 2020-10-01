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Названы самые ожидаемые премьеры сериалов октября 

runews24.ru и ещё 3 2 часа назад
Названы самые ожидаемые премьеры сериалов октября
Фото: runews24.ru
Лидирует драма «Отыграть назад», в которой снялись Николь Кидман и Хью Грант. Сериал расскажет о трудностях семейных отношений.
Не менее ожидаем сериал от Netflix «Эмили в Париже». Главную роль сыграла Лили Коллинз.
«Земля монстров» ожидается любителями триллеров и мистики. Здесь будут русалки, оборотни и пугающие сцены.
Также «сериаломанов» ждет продолжение «Ходячих мертвецов».
На российском ТВ выйдет «Гусар» с Гариком Харламовым и «Беспринципные» с Павлом Деревянко, Павлом Табаковым, Аглаей Тарасовой, Оксаной Акиньшиной и Ингеборгой Дапкунайте.
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Сериалы , Аглая Тарасова , Гарик Харламов , Хью Грант , Николь Кидман , Павел Табаков , Павел Деревянко , Ингеборга Дапкунайте , Оксана Акиньшина , Netflix
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