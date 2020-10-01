Названы самые ожидаемые премьеры сериалов октября 

Все новости на карте

Не менее ожидаем сериал от Netflix «Эмили в Париже». Главную роль сыграла Лили Коллинз.

«Земля монстров» ожидается любителями триллеров и мистики. Здесь будут русалки, оборотни и пугающие сцены.

Также «сериаломанов» ждет продолжение «Ходячих мертвецов».