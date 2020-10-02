Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентльменов» 

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Режиссер Гай Ричи снимет сериал, который будет основан на сюжете фильма «Джентльмены». Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что изначально Гай Ричи планировал снять не полнометражный фильм, а именно сериал, однако в процессе он передумал.

В новом проекте он выступит как сценарист, режиссер, а также исполнительный директор. Продюсерами станут Иван Аткинсон и Марн Дэвис.

Когда выйдет сериал Гая Ричи, пока неизвестно. Съемки будут проходить при поддержке платформы Miramax TV.

Напомним, что премьера фильма «Джентльмены» состоялась в феврале этого года.