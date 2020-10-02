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Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентльменов» 

Анастасия Иванова 2 октября 2020
Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентльменов»
Фото: Кадр из фильма «Джентльмены»
Режиссер Гай Ричи снимет сериал, который будет основан на сюжете фильма «Джентльмены». Об этом сообщает издание Deadline.
Известно, что изначально Гай Ричи планировал снять не полнометражный фильм, а именно сериал, однако в процессе он передумал.
В новом проекте он выступит как сценарист, режиссер, а также исполнительный директор. Продюсерами станут Иван Аткинсон и Марн Дэвис.
Когда выйдет сериал Гая Ричи, пока неизвестно. Съемки будут проходить при поддержке платформы Miramax TV.
Напомним, что премьера фильма «Джентльмены» состоялась в феврале этого года.
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