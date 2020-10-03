5 сериалов, с которых стоит начать утро 

День может пройти хорошо, даже если встать не с той ноги. Редакция «КИ» собрала легкие телесериалы, которые можно посмотреть за завтраком и зарядиться положительными эмоциями на весь день.

«Офис», 2005-2013 гг.

Прежде чем пойти в любимый офис, можно поднять себе настроение короткой серией легендарного ситкома о жизни небольшого регионального офиса крупной компании. Можно включить любую серию, чтобы позже поприветствовать коллег улыбкой, а можно начать с первого сезона, проникнуться сквозным сюжетом и привязаться к героям.

Смотреть: с кофе

«Чудотворцы», 2019-2020 гг.

Сериал про жизнь небесной канцелярии, где Стив Бушеми играет бога. Дэниэл Рэдклифф неуклюжий парнишка в очках, а милая Джеральдин Вишванатан — целеустремленная и полная надежд новая сотрудница отдела исполнения желаний. Первый сезон трогательно-очаровательный, а второй, где действие развернулось в страдающем Средневековье — уморительный.

Смотреть: с хлопьями

«Конец ***го мира», 2017-2019 гг.

Если все надоело и хочется угнать чью-нибудь машину и уехать подальше, лучше просто посмотреть этот бодрый сериал про безбашенных подростков. История давно знакома, но благодаря грамотной и вкусной обертке определенно заслуживает, чтобы с нее начинали день.

Смотреть: с пиццей, которая осталась после вечеринки

«Политик», 2019-… гг.

В отличие от предыдущего сериала, здесь все очень серьезно и очень по-взрослому. Борьба за место президента школы будет ожесточеннее, чем за место президента страны. Наблюдать за изобретательной избирательной кампанией главного героя и его конкурентов сплошное удовольствие — Райан Мерфи умеет снимать стильно и остроумно.

Смотреть: с сэндвичами и яичницей

«Доктор Кто», 2005-… гг.

Если утром есть побольше времени, значит, пора начать смотреть самый длинный научно-фантастический сериал в истории. Приключения с Доктором во времени и пространстве — идеальный способ отвлечься от скучных будней.

Смотреть: с рыбными палочками и сливочным соусом.