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Какие сериалы смотреть в октябре 

Анастасия Иванова 17 часов назад
Какие сериалы смотреть в октябре
Фото: Кадр из сериала «Хелстром»
В такое время года хочется проводить как можно больше времени дома за просмотром нового сериала. «Рамблер» расскажет о главных сериальных премьерах октября.

«Хелстром»

Экранизация мистического комикса Marvel о брате и сестре Хелстромах, детях серийного убийцы. Деймон и Ана работают по отдельности, расследуя преступления, при этом выслеживая различных чудовищ. Однако одно загадочное событие заставит их объединиться, чтобы разгадать тайну их семьи. Премьера всех десяти эпизодов сериала запланирована на 16 октября.

«Шерлок в России»

Кадр из сериала «Шерлок в России»
Знаменитый детектив Шерлок Холмс идет по следу Джека Потрошителя. И после неудачной схватки сыщика и убийцы, в которой ранят доктора Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю. Шерлок бросает все и отправляется туда, чтобы все же его поймать. Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков и многие другие. Премьера проекта запланирована на 22 октября.

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Сериал расскажет историю первого поколения, выросшего в новой цивилизации после зомбиапокалипсиса. По сюжету, четырем друзьям предстоит покинуть свое безопасное убежище, чтобы выполнить важное поручение. Премьера сериала запланирована на четвертое октября.
Комментарии
Сериалы , Шерлок Холмс , Владимир Мишуков , Ирина Старшенбаум , Максим Матвеев
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