Как актеры из «Друзей» пережили закрытие сериала 

Смотрите ролик и узнайте, что случилось в жизнях актёров, снявшихся в культовом сериале «Друзья», за последние годы. Сложно представить, но последний эпизод сериала вышел уже 16 лет назад, а стартовал проект ещё в прошлом веке, в 1994 году. Целое десятилетие «Друзья» собирали у телеэкранов миллионы зрителей, и даже сейчас преданные фанаты пересматривают любимые серии. А как изменились актёры, сыгравшие в сериале, и чему они посвящают врем сегодня?
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