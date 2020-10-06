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Как актеры из «Друзей» пережили закрытие сериала 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, что случилось в жизнях актёров, снявшихся в культовом сериале «Друзья», за последние годы. Сложно представить, но последний эпизод сериала вышел уже 16 лет назад, а стартовал проект ещё в прошлом веке, в 1994 году. Целое десятилетие «Друзья» собирали у телеэкранов миллионы зрителей, и даже сейчас преданные фанаты пересматривают любимые серии. А как изменились актёры, сыгравшие в сериале, и чему они посвящают врем сегодня?
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие сериалы смотреть в октябре.
Сериалы , Актеры , Видео , Друзья
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