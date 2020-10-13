Звезда новых «Зачарованных» обидела актрис старого сериала

Джеффери возмутило то, что артистки раскритиковали перезапуск шоу. Она призналась, что сначала собиралась игнорировать замечания коллег, но в итоге решила высказаться.

«Мне кажется грустным и откровенным жалким то, что взрослые женщины ведут себя подобным образом», — написала актриса.

Она выразила надежду, что звезды оригинального сериала «Зачарованные» найдут счастье в других занятиях, а не «в подавлении цветных женщин».

«Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем», — отметила Джеффери.

Артистка также перепостила видео, в котором Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс обсуждают проект с ее участием. В ролике Макгоуэн говорит, что не смотрела новый сериал, но считает его «отстойным». В это время Комбс смеется над словами коллеги.

«Зачарованные» — популярный американский сериал, который выходил с 1998 по 2006 годы. В 2018 году состоялась премьера перезапуска «Зачарованных». Главные роли в новом проекте исполнили Сара Джеффери, Мелони Диас и Мэделин Манток.