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Звезда новых «Зачарованных» назвала жалкими актрис оригинального сериала 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Звезда новых «Зачарованных» обидела актрис старого сериала
Фото: Globallookpress.com
Звезда новых «Зачарованных» Сара Джеффери назвала жалким поведение актрис оригинального сериала Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс. Пост на эту тему она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.
Джеффери возмутило то, что артистки раскритиковали перезапуск шоу. Она призналась, что сначала собиралась игнорировать замечания коллег, но в итоге решила высказаться.

«Мне кажется грустным и откровенным жалким то, что взрослые женщины ведут себя подобным образом», — написала актриса.

Она выразила надежду, что звезды оригинального сериала «Зачарованные» найдут счастье в других занятиях, а не «в подавлении цветных женщин».
«Мне было бы неловко вести себя так. Мира и любви всем», — отметила Джеффери.
Артистка также перепостила видео, в котором Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс обсуждают проект с ее участием. В ролике Макгоуэн говорит, что не смотрела новый сериал, но считает его «отстойным». В это время Комбс смеется над словами коллеги.
«Зачарованные» — популярный американский сериал, который выходил с 1998 по 2006 годы. В 2018 году состоялась премьера перезапуска «Зачарованных». Главные роли в новом проекте исполнили Сара Джеффери, Мелони Диас и Мэделин Манток.
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Комментарии 3
Сериалы , Зачарованная , Роуз Макгоуэн , Сара Джеффери , Холли Комбс
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