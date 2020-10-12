Кинг расхвалил российский сериал из-за водки и снега 

"Король ужасов" Стивен Кинг расхвалил российский сериал "Эпидемия" . Писатель рассказал об этом в Twitter, отметив, что ему понравилось обилие снега и водки в картине.

По словам Кинга, в сериале все пьют водку. Кроме того, автор сравнил "Эпидемию" со спагетти-вестернами и похвалил операторскую работу.