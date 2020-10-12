Кинг расхвалил российский сериал из-за водки и снега 

"Король ужасов" Стивен Кинг расхвалил российский сериал "Эпидемия". Писатель рассказал об этом в Twitter, отметив, что ему понравилось обилие снега и водки в картине.
По словам Кинга, в сериале все пьют водку. Кроме того, автор сравнил "Эпидемию" со спагетти-вестернами и похвалил операторскую работу.
Сериал вышел на экраны в ноябре 2019 года. 7 октября 2020-го "Эпидемия" появилась на платформе Netflix. По сюжету жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, главными симптомами которого являются кашель и обесцвечивание глаз. Сериал основан на романе писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российский сериал вошел в топ-10 лучших на Netflix.