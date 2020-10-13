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Стоит ли смотреть новый российский ужастик «Территория» 

Мира Маркина 10 часов назад
Стоит ли смотреть новый ужастик «Территория»
Фото: Кадр из сериала "Территория"
12 октября на телеканале ТНТ стартовал сериал "Территория" от режиссера третьей части "Мажора" Игоря Твердохлебова и продюсеров проекта "Мир! Дружба! Жвачка!". Стоит ли его смотреть? Разбирался "Рамблер".

Сюжет

19-летний Егор отправляется на поиски своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Попутчики Егора — дядя Николай и две студентки Таня и Надя. Вместе они продвигаются вглубь территории, где главенствует мрачная природа, отшельники, колдуны и медвежий шаман. Поначалу Егор не верит в рассказы о мифических существах, обитающих в этих краях, но вскоре ему приходится изменить свое мнение.

Мифы

Основная проблема российских хорроров долгое время заключалась в том, что режиссеры пытались напугать зрителей при помощи классических персонажей — бабы Яги, Лешего и других. Вот только мы настолько привыкли к ним, что уже давно не воспринимаем таких героев всерьез. Поэтому создатели "Территории" избрали другой путь и включили в повествование реальные мифы жителей Коми-Пермяцкого округа. К примеру, в сериале появляется народ чудь белоглазая и мелкие бесы икотки. Ни те, ни другие не оставляют равнодушными.

Ностальгия

Элементы ностальгии, как правило, заходят у зрителей на ура. Неудивительно, что и в "Территории" не обошлось без них. Несмотря на то, что действие сериала разворачивается в наши дни, режиссеру удается погрузить нас в атмосферу прошлого. В домах деревни, в которой оказались герои, стоят пузатые ламповые телевизоры, участковый выходит на связь через старый стационарный телефон, а водитель автобуса ставит музыку на кассетном магнитофоне.
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Сериалы , Территория , Игорь Твердохлебов
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