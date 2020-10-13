Сериал «Эпидемия» установил новый рекорд 

Агрегатор статистики по просмотрам потоковых сервисов FlixPatrol поделился данными о наиболее популярных многосерийных шоу Netflix , в число которых попал отечественный проект «Эпидемия» . Актуальный в нынешних условиях мини-сериал о вспышке неизвестного смертельного вируса оказался в пятерке самых просматриваемых шоу на платформе.

По состоянию на 12 октября проект, получивший локализованное название To the Lake («На озеро»), занимает третью строчку по количеству просмотров на Netflix, уступив только «Призракам поместья Блай» и «Эмили в Париже».

Сообщается, что «Эпидемия» стала самым дорогим проектом российского производства, приобретенным стриминговым гигантом. Размещение сериала в своей библиотеке обошлось Netflix в $1,5 млн До этого самой крупной покупкой сервиса на российском рынке была научно-фантастическая драма об андроидах «Лучше, чем люди» ($1 млн).

Восьмисерийный триллер «Эпидемия» был продан медиагиганту в сентябре этого года. Проект размещен в категории Netflix Originals с субтитрами на 12 языках.