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Сериал «Эпидемия» установил новый рекорд 

Киноафиша 5 часов назад
Сериал «Эпидемия» установил новый рекорд
Фото: Кадр из сериала "Эпидемия"
Агрегатор статистики по просмотрам потоковых сервисов FlixPatrol поделился данными о наиболее популярных многосерийных шоу Netflix, в число которых попал отечественный проект «Эпидемия». Актуальный в нынешних условиях мини-сериал о вспышке неизвестного смертельного вируса оказался в пятерке самых просматриваемых шоу на платформе.
По состоянию на 12 октября проект, получивший локализованное название To the Lake («На озеро»), занимает третью строчку по количеству просмотров на Netflix, уступив только «Призракам поместья Блай» и «Эмили в Париже».
Сообщается, что «Эпидемия» стала самым дорогим проектом российского производства, приобретенным стриминговым гигантом. Размещение сериала в своей библиотеке обошлось Netflix в $1,5 млн До этого самой крупной покупкой сервиса на российском рынке была научно-фантастическая драма об андроидах «Лучше, чем люди» ($1 млн).
Восьмисерийный триллер «Эпидемия» был продан медиагиганту в сентябре этого года. Проект размещен в категории Netflix Originals с субтитрами на 12 языках.
Напомним, «Эпидемия» является экранизацией антиутопического романа российской писательницы Яны Вагнер под названием «Вонгозеро». В России сериал вышел в 2018 году на видеосервисе Premier, а подписчикам Netflix стал доступен с 7 октября этого года. Шоу уже успел посмотреть король ужасов Стивен Кинг. Стоит отметить, что писатель довольно высоко оценил работу режиссера Павла Костомарова.
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Комментарии
Сериалы , Лучше, чем люди , Эпидемия , Стивен Кинг , Павел Костомаров , Netflix
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