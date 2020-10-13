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Сериал «Эпидемия» установил новый рекорд 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Российский сериал «Эпидемия» вошел в пятерку самых просматриваемых на Netflix во всем мире. Своими данными наиболее популярных многосерийных шоу Netflix поделился агрегатор статистики по просмотрам потоковых сервисов FlixPatrol.
Проект «На озеро» занимает третье место по количеству просмотров на Netflix, уступив только «Призракам поместья Блай» и «Эмили в Париже».
Известно, что сериал «Эпидемия» стал самым дорогим проектом российского производства, приобретенным стриминговым гигантом. Размещение сериала в своей библиотеке обошлось Netflix в $1,5 млн До этого самой крупной покупкой сервиса на российском рынке была научно-фантастическая драма об андроидах «Лучше, чем люди» ($1 млн).
Триллер «Эпидемия» был продан в сентябре этого года. Проект размещен в категории Netflix Originals с субтитрами на 12 языках.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Эмилию Кларк унижали на съемках «Игры престолов».
Сериалы , Видео , Лучше, чем люди , Эпидемия , Игра престолов , Эмилия Кларк , Netflix
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