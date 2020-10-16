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Почему сериал «Беспринципные» — лучшая российская комедия осени 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему сериал «Беспринципные» — лучшая комедия осени
Фото: Кадр из сериала "Беспринципные"
15 октября состоялась премьера "Беспринципных" — серии комедийных зарисовок про обитателей престижного московского района. Почему сериал непременно следует посмотреть этой осенью? Расскажет "Рамблер".

Сюжет

В центре повествования — лжец и авантюрист Славик, который раз за разом ввязывается в трагикомичные ситуации. Герой женат, у него двое детей, а еще любовница, которая после очередного визита в апартаменты Славика случайно сталкивается с его супругой. Герой придумывает странное оправдание, впутывая в любовный треугольник знакомого генерала и его ревнивую жену.

Создатели

Сериал снят по мотивам рассказов Александра Цыпкина, некоторые из героев имеют прототипы. Режиссером проекта выступил Роман Прыгунов, известный по фильмам "Духless", "Духless 2", "Миллиард", а также по сериалам "Магомаев" и "Мертвое озеро".

Актеры

Исполнители главных ролей — сплошь звезды. Славика сыграл Павел Деревянко. Помимо него зрители увидят в сериале и других любимых артистов: Оксану Акиньшину, Аглаю Тарасову, Павла Табакова, Максима Виторгана, Ингеборгу Дапкунайте, Надежду Михалкову и других. Для многих из актеров это не первая совместная работа с Александром Цыпкиным: некоторые из них участвовали в литературно-театральном проекте "БеспринцЫпные чтения".
Комментарии
Сериалы , ДухLess , Духless 2 , Максим Виторган , Аглая Тарасова , Надежда Михалкова , Роман Прыгунов , Александр Цыпкин , Павел Табаков , Павел Деревянко , Ингеборга Дапкунайте , Оксана Акиньшина
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