15 октября состоялась премьера "Беспринципных" — серии комедийных зарисовок про обитателей престижного московского района. Почему сериал непременно следует посмотреть этой осенью? Расскажет "Рамблер".

Сюжет

В центре повествования — лжец и авантюрист Славик, который раз за разом ввязывается в трагикомичные ситуации. Герой женат, у него двое детей, а еще любовница, которая после очередного визита в апартаменты Славика случайно сталкивается с его супругой. Герой придумывает странное оправдание, впутывая в любовный треугольник знакомого генерала и его ревнивую жену.

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