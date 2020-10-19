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Netflix назвали свой самый популярный новый сериал

Harper’s Bazaar
3 часа назад
Netflix в своем аккаунте в Twitter назвали свой самый популярный новый сериал — им предсказуемо стала «Сестра Рэтчед». «В первые же 28 дней 48 миллионов пользователей записались на прием к «Сестре Рэтчед» — гласит ироничная запись в соцсети. Таким образом, сериал стал самым просматриваемым в этом году.
«Сестра Рэтчед» — новый проект Райана Мерфи, вышедший на стриминговой платформе 18 сентября. Это приквел к знаменитому фильму Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», снятого в 1975-м году по мотивам одноименной книги Кена Кизи. Действие сериала основано на истории медсестры Милдред Рэтчед, которая в 1947 году прибывает на работу в психиатрическую лечебницу. Там она становится свидетельницей «новых и тревожных экспериментов над человеческим разумом» и превращается из преданной своему делу медсестры в настоящего монстра, который упивается своей властью над пациентами. Главную роль сыграла актриса Сара Полсон. Помимо нее, в проекте также приняли участие Шэрон Стоун и Синтия Никсон. Сериал уже был продлен на второй сезон.
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