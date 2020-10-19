Netflix назвали свой самый популярный новый сериал

«Сестра Рэтчед» — новый проект Райана Мерфи
, вышедший на стриминговой платформе 18 сентября. Это приквел к знаменитому фильму Милоша Формана
«Пролетая над гнездом кукушки», снятого в 1975-м году по мотивам одноименной книги Кена Кизи
. Действие сериала основано на истории медсестры Милдред Рэтчед, которая в 1947 году прибывает на работу в психиатрическую лечебницу. Там она становится свидетельницей «новых и тревожных экспериментов над человеческим разумом» и превращается из преданной своему делу медсестры в настоящего монстра, который упивается своей властью над пациентами. Главную роль сыграла актриса Сара Полсон
. Помимо нее, в проекте также приняли участие Шэрон Стоун
и Синтия Никсон
. Сериал уже был продлен на второй сезон.