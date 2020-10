3 знаковых российских сериала

Современного любителя сериалов уже не так просто удивить — планка становится выше с каждым днем! Тем не менее, несколько последних лет подарили миру множество прекрасных многосерийных фильмов, в том числе и российского производства. Самые примечательные из новинок отечественных телесериалов, которые просто невозможно оставить без внимания, — в материале "Рамблера".

"Толя робот"

Жизнь сама начинает подкидывать ему ситуации, где Толя просто не может остаться в стороне и иногда ведет себя практически как супергерой. "Толя Робот" — жизнеутверждающая история о том, что отчаиваться не стоит никогда.

Это первый российских сериал, купленный популярным стриминговым сервисом Netflix . В иностранной версии он называется Better than us ("Лучше, чем мы"). В главных ролях — Паулина Андреева