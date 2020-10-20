3 знаковых российских сериала

Современного любителя сериалов уже не так просто удивить — планка становится выше с каждым днем! Тем не менее, несколько последних лет подарили миру множество прекрасных многосерийных фильмов, в том числе и российского производства. Самые примечательные из новинок отечественных телесериалов, которые просто невозможно оставить без внимания, — в материале "Рамблера".

"Толя робот"

В главной роли популярный актер Александр Паль . Толя — обычный житель Подмосковья. У него непростая судьба, ведь парень потерял обе руки и ноги, но получил возможность установить себе бионические протезы.

Кадр из сериала "Толя робот"

Жизнь сама начинает подкидывать ему ситуации, где Толя просто не может остаться в стороне и иногда ведет себя практически как супергерой. "Толя Робот" — жизнеутверждающая история о том, что отчаиваться не стоит никогда.

Кирилл Кяро. Это первый российских сериал, купленный популярным стриминговым сервисом Netflix . В иностранной версии он называется Better than us ("Лучше, чем мы"). В главных ролях — Паулина Андреева

Кадр из сериала "Лучше, чем люди"

"Лучше, чем люди" — это научно-фантастическая драма об андроидах с приятной картинкой и житейскими шутками, которые до боли близки многим россиянам.

А "Эпидемия" стала вторым российским сериалом, который приобрел Netflix. И не прогадал! В иностранной версии сериалу дали название To the lake ("К озеру"). Это — многосерийный фильм-катастрофа, рассказывающий историю множества разных персонажей, которых судьба решила свести вместе из-за творящегося в мире безумия.