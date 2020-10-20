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3 знаковых российских сериала которые обязательно стоит посмотреть 

Стелла Шмель 20 часов назад
3 знаковых российских сериала
Фото: Кадр из сериала "Эпидемия"
Современного любителя сериалов уже не так просто удивить — планка становится выше с каждым днем! Тем не менее, несколько последних лет подарили миру множество прекрасных многосерийных фильмов, в том числе и российского производства. Самые примечательные из новинок отечественных телесериалов, которые просто невозможно оставить без внимания, — в материале "Рамблера".

"Толя робот"

В главной роли популярный актер Александр Паль. Толя — обычный житель Подмосковья. У него непростая судьба, ведь парень потерял обе руки и ноги, но получил возможность установить себе бионические протезы.
Кадр из сериала "Толя робот"
Жизнь сама начинает подкидывать ему ситуации, где Толя просто не может остаться в стороне и иногда ведет себя практически как супергерой. "Толя Робот" — жизнеутверждающая история о том, что отчаиваться не стоит никогда.

"Лучше, чем люди"

Это первый российских сериал, купленный популярным стриминговым сервисом Netflix. В иностранной версии он называется Better than us ("Лучше, чем мы"). В главных ролях — Паулина Андреева и Кирилл Кяро.
Кадр из сериала "Лучше, чем люди"
"Лучше, чем люди" — это научно-фантастическая драма об андроидах с приятной картинкой и житейскими шутками, которые до боли близки многим россиянам.

"Эпидемия"

А "Эпидемия" стала вторым российским сериалом, который приобрел Netflix. И не прогадал! В иностранной версии сериалу дали название To the lake ("К озеру"). Это — многосерийный фильм-катастрофа, рассказывающий историю множества разных персонажей, которых судьба решила свести вместе из-за творящегося в мире безумия.
Кадр из сериала "Эпидемия"
Апокалиптичные виды Москвы, сильный актерский состав (Кирилл Кяро, Александр Робак, Александр Яценко, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова и другие) и оригинальные повороты сюжета — ради этого уже стоит посмотреть сериал, чтобы составить свое собственное мнение.
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Комментарии
Сериалы , Российские актеры , Российские сериалы , Лучше, чем люди , Эпидемия , Александр Паль , Юрий Кузнецов , Паулина Андреева , Кирилл Кяро , Анна Михалкова , Александр Яценко , Александр Робак , Netflix
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