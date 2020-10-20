7 сериалов, которые закрыли после первого сезона

Пока студийные боссы вовсю воскрешают некогда популярные сериалы, у которых было все, от растянутой на несколько сезонов истории до написанного не в суматохе финала, фанаты вспоминают проекты, которые на самом деле заслуживают продолжения. Это сериалы, которые закрыли после первого сезона, вроде культового «Светлячка».

Предлагаем вспомнить 7 отличных сериалов, чья жизнь оборвалась слишком рано.

"Хулиганы и ботаны" (1999)

Сериал не пользовался спросом во время выхода: ностальгия по 1980-м еще не была такой сильной, да и сам формат — драмеди про подростков — казался заезженным.

Закрытый после первого сезона сериал «Хулиганы и ботаны» — это история о группе подростков разного возраста: Сэм с друзьями одержим гик-культурой, обсуждает «Звездные войны» и постоянно играет в «Подземелья и драконы», его старшая сестра Линдси устала от статуса прилежной ученицы, поэтому начинает общаться с компанией забивших на учебу хулиганов и влюбляется в их лидера.

Спустя 20 лет стало понятно, что таких отлично написанных и честных сериалов о повседневности было не так уж и много, а «Хулиганы и ботаны» до сих пор остаются одним из лучших и самых честных ТВ-проектов о взрослении и тяжелой школьной жизни.

"Моя так называемая жизнь" (1994)

Еще один сериал о тяжелой жизни старшеклассников — в середине 1990-х на американском ТВ появилась достойная внимания и честная драма о пубертате и подростковом бунте.

15-летняя Анжела рассуждает о своем месте в школьной иерархии и пытается стать популярной. В отличие от похожих сериалов, «Моя так называемая жизнь» предельно честно проходилась по важным социальным темам, которые школьные сериалы любили игнорировать: от насилия над детьми и подросткового алкоголизма до развода родителей и депрессии.

Даже в названии создатели пытались обыграть главный мотив сериала — школьные годы обманчиво называют самым веселым и радостным периодом в жизни, на самом же деле подростки все время сбиты с толку из-за бессмысленности происходящего и сложности школьной социализации.

"Отжиг" (2016)

Netflix никогда не стеснялся тратить огромные деньги, но, к сожалению, раздутые бюджеты не всегда привлекают аудиторию. Например, дорогущий даже по современным стандартам «Отжиг» стал одним из многих сериалов, которые не успели раскрыться и были закрыты раньше времени.

Это проект мечты База Лурмана, режиссера «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» , который потратил около 10 лет, чтобы его идея дошла до малых экранов: сериал посвящен Нью-Йорку конца 1970-х — город погряз в нищете, люди ищут отдушину в искусстве, они пробуют что-то новое и постоянно экспериментируют. Именно в это время рождается хип-хоп-культура со всеми вытекающими — диджеингом, граффити, брейк-дансом и рэпом.

В первый и единственный сезон было вложено 120 миллионов долларов — деньги ушли на воссоздание эпохи и масштабные сцены андеграунд-тусовок с огромным количеством массовки.

Когда «Вечность» готовилась выйти на малых экранах, многие открыто смеялись на концепцией и синопсисом сериала. Главный герой бессмертен, а вечная жизнь вот уже два с половиной века как является его проклятием.

Все это время он терял близких людей и пытался найти причину своей долгой жизни, в наше время поиски завели его на работу судмедэкспертом в полиции Нью-Йорка — там он использует накопившиеся знания, чтобы раскрывать запутанные преступления.

В середине прошлого десятилетия такой сериал казался пережитком нулевых — вроде как очередной процедурал с гениальным, но мизантропичным главным героем, который с легкостью решает сложные дела.

Однако «Вечность» стала приятным исключением из правил: с первого же эпизода создатели направили историю в русло противостояния главного героя и таинственного незнакомца, знающего его секрет. Наконец, они не теряли времени зря: в сериале нет филлеров, каждый из 22 эпизодов был максимально наполнен важными для истории деталями.

"Тушите свет" (2011)

«Сыны анархии». Один из самых недооцененных сериалов канала FX, который в свое время не выдержал конкуренции с такими крупными проектами, как «Американская история ужасов»

«Тушите свет» — короткая, наполненная драматизмом и чем-то пересекающаяся с «Рестлером» Даррена Аронофски история бывшего чемпиона по боксу Патрика, который после ухода из спорта не может найти себя.

Из-за неудачи младшего брата герой остается без денег, которые он нажил продолжительной карьерой, поэтому теперь он должен сделать выбор, как ему содержать семью: стать вышибалой у местного авторитета или сделать камбэк и вернуться в большой бокс, несмотря на то что из-за частых ударов по голове у него уже развилась ранняя форма деменции.

На бумаге «Пробуждение» было сериалом с одной из самых интересных завязок своего времени: обычный полицейский детектив попадает в ДТП с семьей. После этого его жизнь раскалывается на две параллельные вселенные, между которыми он переключается, когда ложится спать: в одной в ДТП погибла его жена, в другой — сын.

Конечно, были проблемы с реализацией этой оригинальной, но сложной идеи, потому что сериал все равно оставался типичным полицейским процедуралом с расследованием преступлений.

Впрочем, ответы герой часто искал в параллельном мире, а в одном эпизоде было в два раза больше сложных дел, семейной драмы и загадок, связанных с балансом миров.

"Терьеры" (2010)

«Терьеры» — еще один проект FX, которому руководство канала не дало шанса и закрыло после первого сезона. Сериал рассказывает о дуэте друзей, бывшем копе, а ныне алкоголике Хэнке и некогда преступнике Бритте, которые занимаются частными расследованиями без лицензии.

Это редкий для ТВ атмосферный сериал в жанре бадди-муви с харизматичными и самоироничными героями, которые выполняют мелкие заказы — следят за изменяющими друг другу супругами или ищут пропавших домашних питомцев — и наслаждаются жизнью в солнечной Калифорнии.

Такие легкие и хорошо написанные детективы, которые появлялись на малых экранах, можно пересчитать на пальцах одной руки — из-за этого раннее закрытие сериала кажется еще большей несправедливостью.