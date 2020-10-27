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Что посмотреть, если вам нравится «Глухарь» 

Мира Маркина 3 часа назад
Комедийно-криминальная драма "Глухарь", премьера которой состоялась еще в 2008 году, в одночасье завоевала любовь телезрителей. И это несмотря на то, что российские режиссеры уже не раз снимали сериалы про полицейских и их приключения.
"Рамблер" выбрал еще несколько сериалов, которые наверняка придутся по душе фанатам "Глухаря".

"Щит", 2002-2008

Кадр из сериала "Щит"
Криминальная драма повествует о полицейских из Лос-Анджелеса, готовых пойти на все, чтобы защитить простых граждан. Вот только, работая на благо народа, подчас героям самим приходится нарушать законы. Но к каким последствиям приведет такой подход?

"Карпов", 2012

Кадр из сериала "Карпов"
Освободившись после принудительного лечения, бывший подполковник милиции Стас Карпов с ужасом осознает, — его жизнь больше никогда не будет прежней. В полицию ему не устроиться даже на самую мелкую должность, поэтому в попытках прокормить себя он становится охранником на складе. Однако страсть к прежней работе не отпускает Карпова: однажды он находит объявление о вознаграждении за розыск преступника и понимает, что может найти его.

"Тайны следствия", 2000-2019

Кадр из сериала "Тайна следствия"
Детективный сериал, растянувшийся аж на 19 сезонов, повествует о нелегких буднях работников прокуратуры, которым регулярно приходится лицом к лицу сталкиваться с опасным миром преступности. Сериал оказался настолько успешным, что в 2016 году медиахолдинг ВГТРК выпустил по его мотивам одноименную мобильную игру.
Комментарии 1
Сериалы , Видео , Щит , Генпрокуратура РФ , ВГТРК
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