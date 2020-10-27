Сериалы, которые можно посмотреть за один вечер

Если вы хотите посмотреть интересный сериал, но при этом не тратить на него много времени, то эта подборка для вас. «Рамблер» расскажет о проектах, которые можно посмотреть за один вечер.

Репортер Камилла Прикер возвращается в свой родной город, чтобы написать статью о страшной смерти подростка. Во время сбора информации девушка пытается самостоятельно найти убийцу. При этом у героини начинаются собственные проблемы, которые возникли после воспоминаний об ужасных событиях происшедших с ней в прошлом. Главную роль в сериале исполнила Эми Адамс . Всего в проекте восемь серий.

«Кризис в шести сценах»

Кадр из сериала «Кризис в шести сценах»

Действие сериала происходит в 1960-е годы. Сюжет разворачивается вокруг обычной семьи, которая живет в то время, когда в городах протестующие пацифисты выставляют свои пикеты и перекрывают улицы. Жизнь семьи переворачивается, когда на пороге их дома появляется давний знакомый Сидни Мюнтзингер. Главные роли в сериале исполнили Вуди Аллен и Майли Сайрус . Всего в проекте шесть серий.

«Конец парада»

Кадр из сериала «Конец парада»