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Мини-сериалы, которые можно посмотреть за один вечер 

Анастасия Иванова 21 час назад
Сериалы, которые можно посмотреть за один вечер
Фото: Кадр из сериала «Острые предметы»
Если вы хотите посмотреть интересный сериал, но при этом не тратить на него много времени, то эта подборка для вас. «Рамблер» расскажет о проектах, которые можно посмотреть за один вечер.

«Острые предметы»

Репортер Камилла Прикер возвращается в свой родной город, чтобы написать статью о страшной смерти подростка. Во время сбора информации девушка пытается самостоятельно найти убийцу. При этом у героини начинаются собственные проблемы, которые возникли после воспоминаний об ужасных событиях происшедших с ней в прошлом. Главную роль в сериале исполнила Эми Адамс. Всего в проекте восемь серий.

«Кризис в шести сценах»

Кадр из сериала «Кризис в шести сценах»
Действие сериала происходит в 1960-е годы. Сюжет разворачивается вокруг обычной семьи, которая живет в то время, когда в городах протестующие пацифисты выставляют свои пикеты и перекрывают улицы. Жизнь семьи переворачивается, когда на пороге их дома появляется давний знакомый Сидни Мюнтзингер. Главные роли в сериале исполнили Вуди Аллен и Майли Сайрус. Всего в проекте шесть серий.

«Конец парада»

Кадр из сериала «Конец парада»
Сериал рассказывает историю любовного треугольника между английским аристократом, его женой и юной активисткой движения за права женщин. Создатели проекта представили зрителям постоянную борьбу разума, чувств и устоев светского сообщества против современного образа жизни и традиций. Главную роль в сериале исполнил Бенедикт Камбербэтч. Всего в проекте пять серий.
Комментарии 1
Сериалы , Острые предметы , Майли Сайрус , Бенедикт Камбербэтч , Эми Адамс
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