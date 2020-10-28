5 самых ожидаемых сериалов осени

Самая неожиданная роль в карьере одной из самых красивых актрис российского кино Евгении Крюковой
. Она играет чудовище — женщину, что провела за решеткой 20 лет после 8 доказанных убийств. Оказывается, что у героини для этого был железный мотив, она вершила правосудие. И вот, выйдя на свободу, она снова возвращается в тот кошмар, только с другой стороны — как помощница сыщиков, которые ищут убийцу, совершающего идентичные тем, что она творила, преступления. Он называет себя Подражатель. И теперь она должна думать, как тогда, чтобы попытаться предотвратить новые смерти.