Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Прямой эфир ТВ

Внезапные факты о «Санта-Барбаре», о которых не знали даже преданные фанаты 

Мира Маркина 14 часов назад
Факты о «Санта-Барбаре», о которых не знали даже фанаты
Фото: Кадр из сериала "Санта-Барбара"
История богачей из Калифорнии на долгие годы приковала к экранам тысячи телезрителей по всему миру. Однако далеко не все из них посмотрели сериал до конца. И уж тем более лишь немногие знают о том, как проходили съемки проекта, название которого стало нарицательным. Подробнее о самых неизвестных фактах из "Санта-Барбары" — в материале "Рамблера".

Неравный брак

Николас Костер, исполнивший роль Лайонела Локриджа, женился на русской фанатке Елене Бородулиной. Отношения актера и москвички завязались после того, как девушка написала кумиру на Facebook. Бородулину совсем не смутило то, что артист старше ее на 43 года.

Детский фольклор

В то время, как в США в 1993 году вышла последняя серия "Санта-Барбары, в России проект только начал набирать популярность. Картину обожали не только взрослые, но и дети. Неудивительно, что они даже придумали считалочку про любимых персонажей: "На златом крыльце сидели Мейсон, Сара, Круз и Келли, а Сиси лежал в больнице, он объелся много пиццы".

Жизнь после

Большинство звезд сериала не смогли построить головокружительную карьеру по окончании "Санты-Барбары". Однако у некоторых судьба сложилась довольно интересно. К примеру, актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден, служит пастором в небольшом городке в Оклахоме.
Видео дня. Звезда «Интернов» увязла в тоталитарной секте
Комментарии
Сериалы , Марси Уокер , Николас Костер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Почему Мела Гибсона возненавидели в Азербайджане
Почему Мела Гибсона возненавидели в Азербайджане
«Запретность» ролика о зарплатах учителей объяснили
«Запретность» ролика о зарплатах учителей объяснили
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
15:29
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
Фильмы
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
07:09
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
Актеры
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
11:58
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
Актеры
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
08:04
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
Актеры Фильмы
Фильмы, которые невозможно досмотреть до конца
10:31
Фильмы, которые невозможно досмотреть до конца
Фильмы
Главный озорник советского кино
05:33
Главный озорник советского кино
Актеры
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
03:05
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение