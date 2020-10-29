Факты о «Санта-Барбаре», о которых не знали даже фанаты

История богачей из Калифорнии на долгие годы приковала к экранам тысячи телезрителей по всему миру. Однако далеко не все из них посмотрели сериал до конца. И уж тем более лишь немногие знают о том, как проходили съемки проекта, название которого стало нарицательным. Подробнее о самых неизвестных фактах из "Санта-Барбары" — в материале "Рамблера".

Неравный брак

Николас Костер , исполнивший роль Лайонела Локриджа, женился на русской фанатке Елене Бородулиной. Отношения актера и москвички завязались после того, как девушка написала кумиру на Facebook. Бородулину совсем не смутило то, что артист старше ее на 43 года.

Детский фольклор

В то время, как в США в 1993 году вышла последняя серия "Санта-Барбары, в России проект только начал набирать популярность. Картину обожали не только взрослые, но и дети. Неудивительно, что они даже придумали считалочку про любимых персонажей: "На златом крыльце сидели Мейсон, Сара, Круз и Келли, а Сиси лежал в больнице, он объелся много пиццы".

Жизнь после