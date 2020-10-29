Что посмотреть, если вы фанат «Шерлока» 

Британский сериал "Шерлок" по праву считается одним из лучших проектов по мотивам романов Артура Конан Дойля . Детективу Холмсу в исполнении Бенедикта Камбербэтча удалось покорить телезрителей по всему миру. Специально для них "Рамблер" выбрал несколько сериалов, которые наверняка придутся по душе любителям запутанных историй.

Кадр из сериала "Менталист"

Независимый консультант из Калифорнийского бюро расследований (КБР), детектив Патрик Джейн раз за разом успешно раскрывает самые запущенные дела. Однако в бюро его недолюбливают за то, что он часто нарушает протокол, а еще потому, что Джейн долгое время работал медиумом.

"Обмани меня", 2009-2011

Кадр из сериала "Обмани меня"

Доктор Лайтман убежден — все вокруг врут. Чтобы доказать это, герою достаточно нескольких минут. Этим он занимается вместе со своими коллегами: мастерски распознавая вранье, Лайтман выводит преступников на чистую воду и спасает от тюрьмы невиновных. Но как живется человеку, который во всем видит ложь?

"Элементарно", 2012-2019

Кадр из сериала "Элементарно"