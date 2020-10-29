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Что посмотреть, если вы фанат «Шерлока» 

Мира Маркина 13 часов назад
Что посмотреть, если вы фанат «Шерлока»
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"
Британский сериал "Шерлок" по праву считается одним из лучших проектов по мотивам романов Артура Конан Дойля. Детективу Холмсу в исполнении Бенедикта Камбербэтча удалось покорить телезрителей по всему миру. Специально для них "Рамблер" выбрал несколько сериалов, которые наверняка придутся по душе любителям запутанных историй.

"Менталист", 2008-2015

Кадр из сериала "Менталист"
Независимый консультант из Калифорнийского бюро расследований (КБР), детектив Патрик Джейн раз за разом успешно раскрывает самые запущенные дела. Однако в бюро его недолюбливают за то, что он часто нарушает протокол, а еще потому, что Джейн долгое время работал медиумом.

"Обмани меня", 2009-2011

Кадр из сериала "Обмани меня"
Доктор Лайтман убежден — все вокруг врут. Чтобы доказать это, герою достаточно нескольких минут. Этим он занимается вместе со своими коллегами: мастерски распознавая вранье, Лайтман выводит преступников на чистую воду и спасает от тюрьмы невиновных. Но как живется человеку, который во всем видит ложь?

"Элементарно", 2012-2019

Кадр из сериала "Элементарно"
Гай Ферленд, Кристин Мур, Джон Полсон и другие режиссеры взяли историю про Шерлока Холмса и… перевернули ее с ног на голову. Теперь Шерлок — это разгильдяй из Нью-Йорка, не чурающийся употребления запрещенных веществ. Выйдя из лечебницы, Холмс становится консультантом нью-йоркской полиции. В расследованиях ему помогает компаньон-наблюдатель Джоан Ватсон, которую нанимает отец Шерлока.
Видео дня. Звезда «Интернов» увязла в тоталитарной секте
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Сериалы , Менталист , Бенедикт Камбербэтч , Джон Полсон , Шерлок Холмс , Артур
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