Сын Рудковской и Плющенко снялся в кино 

Старший сын Яны Рудковской Евгения Плющенко всесторонне развитый мальчик. Саше 8 лет и он уже зарабатывает миллионы на рекламе. Помимо этого, он добился успехов в фигурном катании. Гном Гномыч (по официальной версии прозвище мальчик получил еще в роддоме от родителей, потому что весил всего 2,8 кг) уже принимал участие в ледовых шоу. Однако всегда мечтал попробовать себя в актёрском мастерстве. Наконец мечта Саши Плющенко осуществилась.

“Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале «Чума!» Как Вы думаете кого я играю?”,

— спросил у подписчиков на своей страничке в инстаграм начинающий актёр.

На видео Яна Рудковская расспрашивает сына, нравится ли ему сниматься. Без раздумий Саша ответил «Да!», одарив широкой улыбкой.

Страница в инстаграме у сына Евгения Плющенко появилась, когда ему было всего 6 месяцев. Профиль ведет Яна Рудковская, в описании аккаунта помимо спонсоров указана и профессия Саши — фигурист. Публикации выходят почти каждый день. У Гномыча более 500 тысяч тысяч подписчиков.