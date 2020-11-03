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Сын Рудковской и Плющенко снялся в кино 

New Magazine 3 ноября 2020
Сын Рудковской и Плющенко снялся в кино
Фото: New Magazine
Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко всесторонне развитый мальчик. Саше 8 лет и он уже зарабатывает миллионы на рекламе. Помимо этого, он добился успехов в фигурном катании. Гном Гномыч (по официальной версии прозвище мальчик получил еще в роддоме от родителей, потому что весил всего 2,8 кг) уже принимал участие в ледовых шоу. Однако всегда мечтал попробовать себя в актёрском мастерстве. Наконец мечта Саши Плющенко осуществилась.

“Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале «Чума!» Как Вы думаете кого я играю?”,

— спросил у подписчиков на своей страничке в инстаграм начинающий актёр.
На видео Яна Рудковская расспрашивает сына, нравится ли ему сниматься. Без раздумий Саша ответил «Да!», одарив широкой улыбкой.
Страница в инстаграме у сына Евгения Плющенко появилась, когда ему было всего 6 месяцев. Профиль ведет Яна Рудковская, в описании аккаунта помимо спонсоров указана и профессия Саши — фигурист. Публикации выходят почти каждый день. У Гномыча более 500 тысяч тысяч подписчиков.
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Сериалы , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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