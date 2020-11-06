Топ-5 лучших новых сериалов недели

Каждую неделю на экраны выходят десятки новых сериалов, в многообразии которых легко потеряться. Мы в WMJ.ru решили упростить тебе задачу и отобрали пятерку самых интересных новинок недели, которые разнообразят твои выходные.

«Паранормальные явления», 5 ноября на Netflix

В центре сюжета врач, который невольно становится свидетелем череды необъяснимых и пугающих событий. Гематолог по профессии, он вынужден сменить свое ремесло на исследователя разного рода нечисти. Постепенно черта между этим миром и загробным стирается для главного героя и ему становится все сложнее быть проводником между живыми и мертвыми.

Египетский ужастик частично наследует и фильм «Чужие» Николь Кидман , и собственный хит Netflix сериал «Призраки дома на холме». Истории о пугающих замках и не менее пугающих его обитателях не теряют своей актуальности до сих пор. И сложно найти более подходящее время года, для того чтобы провести несколько дней в компании хитро выстроенного, но захватывающего триллера о битве призраков и охотника за ними.

«Псих», с 5 ноября на more.tv

Главный герой сериала — востребованный психотерапевт Олег, роль которого исполнил Константин Богомолов . Его персонаж пытается одновременно справиться и со своим прошлым, и со своим будущим: оплакивает загадочную пропажу бывшей жены (звезда фильма «Верность» Евгения Громова) и ищет суррогатную мать для своего потенциального ребенка. На обоих фронтах Олег терпит поражение, помимо этого, клиенты достают своими подчас бессмысленными проблемами, а родная мать ( Роза Хайруллина ) ставит его перед выбором: или он начинает отношения с реальной женщиной, или пусть живет с надувной куклой из секс-шопа. Олег выбирает… последнюю и невольно погружается в пучину самых немыслимых переживаний и открытий.

Сценарный дебют Паулины Андреевой получился смелым в выборе тематики, но неспешным в скорости повествования истории, которая будто бы перенасыщена героями: яркими, самобытными, отчаянными. Федор Бондарчук рассматривает этот хоровод образов с холодной рассудительностью — то разводя персонажей по разным углам и возводя между ними стены, то подчеркивая, как им всем мало места в одном кадре. Константин Богомолов кажется удачным выбором на роль разочаровавшегося во всем психоаналитика, чинящего головы других людей, но не способного привести в порядок собственную жизнь.

«Лунная база 8», с 8 ноября на Kinopoisk HD

Комичная история трех незадачливых астронавтов, мечтающих попасть на реальную миссию на Луну, но пока вынужденных бесконечно тренироваться в симуляторе лунной базы NASA . Ежедневные тренировки оборачиваются для героев не только маленькими победами, но и большими провалами. Тем не менее они не падают духом и уверены, что поставленная цель отправки на спутник Земли будет достигнута.

Фред Армисен и Исполнители главных ролей Тим Хайдекер Джон Си Райли также являются сценаристами и продюсерами проекта. Этот комедийный междусобойчик крепких артистов превращается в увлекательное путешествие, в которое вместе с героями отправляются и зрители.

«Любовь и анархия», 4 ноября на Netflix

Софи — амбициозная и властная консультантка, которая уверена, что сумела заранее выстроить всю свою жизнь. У нее есть не только карьерный план, но и крепкий семейный тыл в лице супруга и двух детей. Однажды она совершает оплошность на работе, свидетелем которой становится молодой айтишник Макс. Постепенно отношения между коллегами выходят за пределы банального шантажа и заходят на территорию бесконтрольной страсти. Этот роман бросит тень не только на личную жизнь героев, но и заставит их усомниться в социальных нормах, в которые они отныне не могут вписаться.

Шведская драмеди «Любовь и анархия» выходит на экраны аккурат ко второй волне карантина — когда большая часть офисных сотрудников вновь переходит на удаленку. Самое время поскучать о том, насколько непредсказуемой и удивительной может быть работа в офисе, даже если сам процесс работы отходит на второй план.

«Третья положительная», с 5 ноября на SBC

Психотерапевт и недавно разведенный отец Дрю ( Томас Миддлдитч ) нуждается в срочной пересадке почки. К своему удивлению, он довольно быстро находит донора — грубоватую женщину из собственного прошлого по имени Джина (Аннали Эшфорд). Незаметно для самих героев между ними возникает особая связь, которая меняет их жизни.

«Третья положительная» — новый сериал от продюсеров «Теории большого взрыва» и «Детства Шелдона». Этот комедийный проект рассчитан скорее на думающую аудиторию, чем на ту, которая предпочитает, чтобы ее развлекали без особых усилий. Жизненные перипетии, в которых оказываются Дрю и Джиа, с одной стороны, невероятно забавны, а с другой — могут расчувствовать ту часть зрителей, которая в силу возраста отлично понимает, что в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное — правда, пусть и не всегда приятная.