Съемки «Ведьмака» прерваны из-за вспышки COVID-19 

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Еженедельник Variety сообщил о том, что съемки второго сезона сериала «Ведьмак» в настоящее время приостановлены из-за вспышки коронавируса.

Дело в том, что четыре человека, которые входят в съемочную группу, сдали тесты на коронавирус и получили положительный ответ. Сейчас они изолированы. Представители Netflix заявили о том, что все, кто участвует в производстве сериала, сделают тесты на коронавирус. Съемки будут возобновлены, когда ситуация изменится в лучшую сторону.