Съемки «Ведьмака» прерваны из-за вспышки COVID-19 

Еженедельник Variety сообщил о том, что съемки второго сезона сериала «Ведьмак» в настоящее время приостановлены из-за вспышки коронавируса.
Дело в том, что четыре человека, которые входят в съемочную группу, сдали тесты на коронавирус и получили положительный ответ. Сейчас они изолированы. Представители Netflix заявили о том, что все, кто участвует в производстве сериала, сделают тесты на коронавирус. Съемки будут возобновлены, когда ситуация изменится в лучшую сторону.
Напомним, что съемки уже прерывались в марте, когда коронавирусом заболел актер Кристофер Хивью, ранее известный зрителям по роли Тормунда в «Игре престолов». Работа над сериалом вновь началась только в августе, когда ограничения в Великобритании, связанные с пандемией, были ослаблены.
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