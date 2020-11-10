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Психологические сериалы, которые помогут вывести людей на чистую воду 

Мира Маркина 7 часов назад
Сериалы, которые помогут вывести людей на чистую воду
Фото: Кадр из сериала "Вероника Марс"
Для того, чтобы лучше разбираться в людях, совсем необязательно становиться квалифицированным психологом. Подчас достаточно лишь посмотреть несколько остросюжетных сериалов, которые научат раз и навсегда распознавать врунов. Подробнее об этих сериалах — в материале "Рамблера".

"Вероника Марс", 2004-2007

Кадр из сериала "Вероника Марс"
Школьница Вероника живет в небольшом городке, где у каждого жителя спрятаны скелеты в шкафу. Вместе со своим отцом героиня намерена раскрыть чужие тайны. К счастью, детективных навыков ей не занимать.

"Конец игры", 2011

Кадр из сериала "Конец игры"
Русский шахматист Аркадий Балаган страдает от ряда психологических расстройств, но вместе с тем является гением в своем деле. Герой живет в отеле и не намерен его покидать ввиду стресса. Однако добровольное заточение не мешает ему расследовать преступления.

"Менталист", 2008-2015

Кадр из сериала "Менталист"
Патрик Джейн — детектив и независимый консультант из Калифорнийского Бюро Расследований (КБР). Джейн отменно выполняет свою работу, но при этом пользуется дурной славой, ведь ранее он работал медиумом и симулировал паранормальные способности.
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Сериалы , Менталист
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