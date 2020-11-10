Сериалы, которые помогут вывести людей на чистую воду

Для того, чтобы лучше разбираться в людях, совсем необязательно становиться квалифицированным психологом. Подчас достаточно лишь посмотреть несколько остросюжетных сериалов, которые научат раз и навсегда распознавать врунов. Подробнее об этих сериалах — в материале "Рамблера".
"Вероника Марс", 2004-2007
Кадр из сериала "Вероника Марс"
Школьница Вероника живет в небольшом городке, где у каждого жителя спрятаны скелеты в шкафу. Вместе со своим отцом героиня намерена раскрыть чужие тайны. К счастью, детективных навыков ей не занимать.
"Конец игры", 2011
Кадр из сериала "Конец игры"
Русский шахматист Аркадий Балаган страдает от ряда психологических расстройств, но вместе с тем является гением в своем деле. Герой живет в отеле и не намерен его покидать ввиду стресса. Однако добровольное заточение не мешает ему расследовать преступления.
"Менталист", 2008-2015
Кадр из сериала "Менталист"
Патрик Джейн — детектив и независимый консультант из Калифорнийского Бюро Расследований (КБР). Джейн отменно выполняет свою работу, но при этом пользуется дурной славой, ведь ранее он работал медиумом и симулировал паранормальные способности.