Сериалы, которые помогут вывести людей на чистую воду

Для того, чтобы лучше разбираться в людях, совсем необязательно становиться квалифицированным психологом. Подчас достаточно лишь посмотреть несколько остросюжетных сериалов, которые научат раз и навсегда распознавать врунов. Подробнее об этих сериалах — в материале "Рамблера".

"Вероника Марс", 2004-2007

Кадр из сериала "Вероника Марс"

Школьница Вероника живет в небольшом городке, где у каждого жителя спрятаны скелеты в шкафу. Вместе со своим отцом героиня намерена раскрыть чужие тайны. К счастью, детективных навыков ей не занимать.

"Конец игры", 2011

Кадр из сериала "Конец игры"

Русский шахматист Аркадий Балаган страдает от ряда психологических расстройств, но вместе с тем является гением в своем деле. Герой живет в отеле и не намерен его покидать ввиду стресса. Однако добровольное заточение не мешает ему расследовать преступления.

Кадр из сериала "Менталист"

Патрик Джейн — детектив и независимый консультант из Калифорнийского Бюро Расследований (КБР). Джейн отменно выполняет свою работу, но при этом пользуется дурной славой, ведь ранее он работал медиумом и симулировал паранормальные способности.