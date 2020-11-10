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Какие сериалы смотреть в ноябре 

Анастасия Иванова 21 час назад
Какие сериалы смотреть в ноябре
Фото: Кадр из сериала «Псих»
Ноябрь богат на сериальные премьеры. «Рамблер» расскажет о самых ярких проектах этого месяца.

«Псих»

Новый сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли рассказывает о столичном психотерапевте. Ежедневно он пытается решить проблемы клиентов центрального округа Москвы, однако при этом он забывает о своих трудностях. Сериал доступен к просмотру с пятого ноября.

«Учительница»

Кадр из сериала «Учительница»
Ремейк инди-драмы 2013 года повествует о романе школьной учительницы и ее ученика. Спустя некоторое время влюбленные поймут, что их отношения приводят к катастрофическим последствиям. Главные роли исполнили Кейт Мара и Ник Робинсон. Мини-сериал доступен к просмотру с 10 ноября.

«Корона»

Кадр из сериала «Корона»
Сериал рассказывает историю королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году. Четвертый сезон сериала покажет зрителям жизнь Ее Величества в промежутке между 1977 и 1990 годом. Речь пойдет о режиме Маргарет Тэтчер, принцессе Диане, принцах Уильяме и Гарри, полете на «Конкорде» и многом другом. Премьера нового сезона запланирована на 15 ноября.

«Перевал Дятлова»

Кадр из сериала «Перевал Дятлова»
По сюжету, молодой журналист Алексей Правдин берется за расследование дело о «Перевале Дятлова». И единственный, кто может дать ему все ответы — умирающий генерал КГБ. Премьера сериала запланирована на 15 ноября.
Видео дня. Суперзвезды, промышлявшие рекламой
Комментарии 1
Сериалы , Елизавета II , Маргарет Тэтчер , Константин Богомолов , Кейт Мара , Ник Робинсон , Федор Бондарчук
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